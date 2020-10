L'esplanade «La Concorde civile», située en face de la Maison de la culture Ali Zaâmoum, a abrité, hier, une campagne de vulgarisation et de sensibilisation à l'utilisation et au recours au paiement électronique. Organisée par la direction des postes et des télécommunications de la wilaya, en partenariat avec les différentes banques, cette exposition au grand public vise à expliquer les bienfaits du recours à ce mode universel de paiement. Plus sécurisé, ce mode demeure un moyen de lutte concret contre l'informel et le blanchiment d'argent. Même si le paiement électronique connaît une avancée, il n'en demeure pas moins que beaucoup de choses restent à faire. L'uniformisation des appareils est une des conditions essentielles à sa réussite. Lors de l'exposition, chaque banque a exposé son appareil spécifique et sa carte. Il est temps, peut être, d'uniformiser les systèmes et de faciliter au citoyen le recours à l'utilisation d'une seule carte interbancaire, adaptable à n'importe quel appareil. L'initiative de la poste et des télécommunications, une première, est un pas vers la généralisation de ce mode de paiement qui sécurise les transactions commerciales, facilite le retrait d'argent au niveau des distributeurs automatiques de billets et se dresse comme un rempart contre la fraude fiscale.