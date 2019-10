Le dernier jour de dépôt des dossiers de candidatures pour l’élection présidentielles, a démarré sur les chapeaux de roue, avant-hier, au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections. Parmi les grosses pointures à avoir pris rendez-vous, Ali Benflis qui a déposé son dossier de candidature auprès de l’Anie aux environs de 15h, rappelant avec force lors de sa conférence de presse que «la décision de prendre part à cette élection, dans une conjoncture aussi difficile, n’a pas été systématique, du fait que le pays passe par une crise aiguë, sur le plan politique, économique et social, le mettant dans un besoin urgent de recouvrir la légitimité de ses institutions. Ce qui impose à tous les Algériens de prendre leurs responsabilités. Ceci étant, ma candidature a été motivée par trois raisons essentielles, en premier, il est impératif de mettre fin à cette crise qui ronge le pays et ce en dépit des sacrifices et des efforts à consentir, en deuxième lieu, nous considérons que le chemin de l’élection est le plus court et le moins dangereux, pour une sortie de crise définitive, enfin le processus électoral n’empêche en rien, le changement exigé par le peuple, et je reste attaché aux revendications du Hirak, notamment le départ du gouvernement actuel et la libération des détenus d’opinion». Dans ce sens, Ali Benflis a révélé quelques lignes de son programme, basé sur des solutions d’urgence sur tous les plans, «Notre programme qui porte le slogan de ‘’plan d’urgence national’’, sera comme son nom l’indique dédié à faire émerger un Etat de droit en urgence, afin de permettre aux Algériens de jouir d’une nouvelle Constitution, d’une justice indépendante, d’une justice sociale, d’une répartition équitable des richesses du pays et une égalité des chances pour tous les citoyens». Pour ce faire, Ali Benflis évoque «la mise en place d’ateliers de réflexion dans tous les domaines, en priorisant, les secteurs, de la santé, de l’éducation, l’industrie, de la formation professionnelle, et des énergies renouvelables et l’application de réformes profondes, visant à améliorer le climat des affaires, de promouvoir l’investissement, et de défendre toutes les libertés et droits des citoyens» insistant sur l’impératif de rendre aux Algériens et à l’Algérie sa place parmi les nations. «Si l’Algérie ne sort pas rapidement de cette crise, elle n’aura dans un futur proche aucune ressource, raison pour laquelle notre programme est axé sur la modernisation du système politique, économique et social».

Dans cette effervescence, le candidat Abdelmadjid Tebboune, arrivé vers 10h du matin pour le dépôt de son dossier, a, de prime abord, précisé devant les journalistes que «le pouvoir sera au peuple, conformément à l’article 7 de la Constitution et il sera libre de l’exercer à travers les institutions de l’Etat qu’il aura choisies. C’est précisément ce qui est venu dans les premières revendications du Hirak. L’ère de la gestion par nomination est révolue, et c’est la première fois en Algérie que des élections vont être organisées exclusivement par une Autorité indépendante.

Par ailleurs, le candidat Ali Zeghdoud qui s’est présenté plus tôt dans la matinée pour déposer son dossier, a d’emblée jeté un vent de froid sur l’opération. Et pour cause, sa candidature est totalement vouée au rejet, du fait que les 51 000 signatures déposées étaient vierges. Tandis que, que selon les informations qui nous parviennent, le candidat Farès Mesdour n’a pas réussi à collecter le nombre de signatures exigé.

Cela étant, l’opération de dépôt de dossiers de candidatures pour la magistrature suprême, s’est poursuivie sur un rythme soutenu où se sont succédé respectivement devant les membres de l’Anie, le candidat Abdelaziz Belaïd qui a déposé sa candidature à 18h, Ali Sekouri à 19h30, Belhadi à 20h, Abdelhakim Hamadi à 20h30, Belkacem Sahli à 21h, Souleymene Bakhlili à 22h, et pour clôturer cette opération, Ahmed Benamane aura été le dernier candidat à déposer son dossier aux environs de 23h 45.

La boucle étant ainsi bouclée, le processus électoral s’engage dans un virage décisif, notamment après cette opération délicate, qui laissera place à un travail déterminant pour la suite des événements. Du fait que l’Anie s’attèlera durant 7 jours, à passer au crible les dossiers de candidatures, et procédera à la vérification minutieuse des formulaires de signatures, dans le but d’établir la liste officielle et définitive des candidats retenus pour ce rendez-vous électoral.