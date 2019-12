Abdelmadjid Tebboune s’est toujours affiché comme étant un défenseur acharné de la liberté de la presse. Candidat à l’élection présidentielle, le désormais président de la République, avait inscrit la liberté de la presse, dans ses 54 engagements électoraux qui ont constitué son programme. Dès sa proclamation vainqueur de l’élection, par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), il s’est engagé publiquement, lors d’une conférence de presse, animée quelques heures seulement après la proclamation des résultats provisoires, à consolider la liberté de la presse tout en luttant contre toute forme d’invective, de diffamation et d’atteinte à la vie privée des citoyens. Il avait alors expressément déclaré, en ce qui concerne la presse et les médias, qu’il était pour la liberté de la presse «jusqu’au bout». Dans son discours de prestation de serment, le 8ème président de l’Algérie a, une nouvelle fois, exprimé son soutien au quatrième pouvoir allant jusqu’à assurer que la publicité publique ne servira plus à faire pression ni chantage sur les médias. «Le problème de la publicité publique sera réglé définitivement. La publicité publique servira à aider les médias, à encourager l’innovation et la presse électronique», a assuré le nouveau locataire d’El Mouradia ajoutant que la liberté de la presse sera garantie et sans aucune limite, exception faite des limites imposées par la loi et l’éthique. Le président incite, à ce propos d’ailleurs, les médias d’être à la hauteur des attentes des citoyens et de contribuer à éclairer l’opinion publique. Il les invite à plus de professionnalisme et à s’assurer de la véracité des informations diffusées.

Le discours du nouveau président est certes très encourageant et rassurant, reste cependant son application réelle sur le terrain. Car, la liberté de la presse est consacrée, depuis des années déjà, dans la Constitution algérienne, mais sans être réellement appliquée. Faut-il rappeler, en ce sens, l’article 50 de la Constitution de 2016 qui stipule que «La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.» Cela n’a pas empêché les intimidations sur la presse et les médias notamment à travers des menaces de privation de la publicité. Mais pas seulement, avec le début du mouvement de protestation populaire, les journalistes professionnels ont, à plusieurs reprises, dénoncé les multiples pressions qu’ils subissaient dans l’exercice de leur métier. Faut-il rappeler les nombreux rassemblements des journalistes de l’Entv, ceux de la radio ou encore les rassemblements des rédacteurs de la presse privée à la place de la «Liberté de la presse». Tous rappelaient que « la presse n’est pas un crime» et que «la liberté d’expression est un droit garanti par la Constitution algérienne». C’est aussi le cas, il y a deux jours, du collectif Journalistes Algériens Unis (JAU) qui a tenu à tirer l’alarme sur la «menace contre le métier de journaliste et la presse de manière générale». Le journaliste donc lutte à sa manière, tant qu’il peut, pour faire consciencieusement son métier. Il rêve de pouvoir rapporter l’information vraie à son lecteur et lui laisser ce libre choix d’appréciation. C’est de cette liberté que rêve le journaliste professionnel qui sait pertinemment qu’«il n’y a jamais de liberté sans responsabilité et les limites de la liberté, c’est justement la responsabilité» comme disait Hubert Beuve-Mery, le fondateur du quotidien français LeMonde. Abdelmadjid Tebboune réussira-t-il à concrétiser ce rêve ?