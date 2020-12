Infiniment petit, j'accepte humblement le Décret de l'Infiniment Grand. En ce temps de pandémie imposée par la Covid-19, j'ai perdu, comme beaucoup, des proches, des amis, des anciens élèves- car j'étais professeur de lettres-des collègues, des noms, des souvenirs, que ma fidèle mémoire conserve et que je pleure et que même le ciel pleure en ces jours d'hiver. Oui, ces jours-ci encore, je pleure sereinement des amis si chers, très chers comme Mouloud Achour et mon cousin Redouane M'hamsadjiJe vis dans le grand silence angoissant du confinement et pourtant, dans un certain espoir que je m'imagine vivement dans ma tête et dans mon coeur dont m'anime une foi profonde.

Du fond du coeur, je prie chaque heure, chaque seconde Dieu Le Tout-Puissant pour qu'Il protège ceux et celles qui ne sont pas touchés par la pandémie, qu'Il guérisse les malades et qu'ils aillent en Son Vaste Paradis les défuntes et les défunts.