Le gouvernement met le paquet en misant le tout pour le tout. Après Raouf Bernaoui, c'est au tour du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville de se rendre, pour la troisième fois depuis son installation, à Oran pour s'enquérir du taux d'avancement des chantiers portant sur les préparatifs des Jeux méditerranéens en 2021. Confronté à la réalité du terrain, il n'est pas allé tout doux avec l'entreprise chinoise en la «harcelant» tout comme il l'a fait la semaine dernière lors de son passage, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui. Il est longuement revenu sur les mesures décidées à l'occasion de la réunion interministérielle tenue en juin dernier. Celle-ci a abouti à la mise en place de cinq missions. «Lors de ma dernière visite, j'ai demandé la mise en place d'un cadre de suivi sur chaque site», a lâché le ministre alors que les responsables de la réalisation du projet se sont affairés à verser des explications sur les travaux de la pose de la pelouse, la réalisation de la salle omnisports et le centre nautique. Et ce n'est pas tout. Le ministre a vu juste de rappeler aux Chinois leur principale mission, notamment celles ayant découlé de la dernière réunion interministérielle. À ce titre, il a également affirmé que «l'Algérie est déterminée à aller jusqu'au bout de ses engagements». C'est dans ce contexte qu'il s'est adressé aux responsables de l'entreprise chinoise les invitant à «l'installation d'un superviseur sur chaque site». L'heure n'est pas à l'insouciance ni à l'indifférence. Il dira en ce sens que «nous sommes optimistes pour la réception de tous les projets à la fin de juin 2020». Sur sa lancée, il a ajouté que «depuis ma première visite, tous les problèmes exposés par la société de réalisation, les bureaux d'études ou les services de wilaya ont été pris en charge». «Il faut continuer les efforts pour accompagner les autorités locales afin de permettre la réception de ces projets dans les délais prescrits», a-t-il ajouté tout en exhortant les responsables de la société chinoise quant «à accélérer la cadence des travaux». Pour sa part, le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, a appelé à la «mise en place de trois équipes de travail dans les chantiers». Le logement ou tout simplement le relogement revêtent une importance capitale, d'autant qu'il s'agit d'une wilaya connue pour son parc immobilier en décrépitude, notamment dans le centre-ville où le vieux bâti fait rage. Kamel Beldjoud a annoncé «la distribution de plus de 50 000 logements tous programmes confondus au niveau national le 1er novembre prochain, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale». Toutes les formules sont concernées, à commencer par la location/vente, Aadl, des logements publics locatifs (LPL), promotionnels aidés, LPA, et promotionnels, LPP. La wilaya d'Oran verra, le 1er novembre, la distribution de 2 800 logements Aadl au niveau du pôle urbain Ahmed-Zabana. Le ministre a indiqué que «les travaux d'aménagement externe tirent à leur fin». Il est prévu vers la fin de l'année en cours, la distribution de 2 200 logements Aadl au même pôle urbain, a-t-il ajouté, insistant sur le lancement en urgence des travaux d'établissements scolaires pour un délai de 4 mois pour les écoles primaires et de 8 à 14 mois pour les collèges (CEM et lycées. «Des entreprises sont capables de relever le défi et réaliser les établissements dans les brefs délais», a-t-il déclaré, faisant savoir qu'une enveloppe de 1,8 milliard de dinars est consacrée à l'assainissement hors du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana et que les procédures administratives pour la réalisation d'une canalisation d'assainissement ont été lancées. Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'un décret exécutif sera bientôt publié pour généraliser la formule de logement public locatif au niveau national et que le projet est à l'examen et la consultation des promoteurs immobiliers. S'agissant de la qualité de réalisation des logements, Beldjoud a indiqué que «des commissions chargées du contrôle de la construction ont inspecté, à ce jour, 500 000 logements au niveau national, soulignant qu'en cas d'anomalies, les entrepreneurs et les bureaux d'études sont appelés a y remédier. Concernant la société de promotion immobilière de l'Aadl «Gest Immo», le ministre a annoncé qu'un nouveau directeur général a été installé dernièrement pour contribuer avec son expérience à améliorer la gestion et la prise en charge des cités d'habitation. Les souscripteurs de l'Aadl ont le droit de réclamer le transport, des espaces verts, des aires de jeux, des établissements scolaires et autres commodités, a-t-il affirmé signalant que «tous les locaux relevant de l'Opgi et de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement seront mis à la disposition des jeunes. Le ministre a visité la nouvelle gare des voyageurs de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella à Es-Senia avant d'inspecter le projet de réalisation du complexe olympique et le Village méditerranéen de Belgaïd, à Bir El Djir, dans le cadre des préparatifs aux Jeux méditerranéens de 2021.