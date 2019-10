Karim Tabbou a démenti, jeudi via ses avocats, les rumeurs sur un mauvais traitement qu’il subirait en détention à la prison de Koléa. Le coordinateur du parti Union démocratique et sociale (UDS non agréé), a, certes, été «bousculé» le jour de son arrestation, mais depuis son incarcération, il dit être «bien traité».

Me Mustapha Bouchachi a confirmé cet état de fait sur son compte Facebook en indiquant : «J’ai rendu visite aujourd’hui, avec des camarades avocats, au militant politique Karim Tabbou. Nous l’avons trouvé en bonne santé et avec un moral élevé. Il a affirmé être bien traité à la prison de Koléa, mais il souffre de son placement en isolement, ce qui pourrait impacter son moral.»

Pour rappel, le collectif de défense de Karim Tabbou avait décidé de boycotter les plaidoiries devant la chambre d’accusation de la cour d’Alger qui devait examiner, mercredi dernier, l’appel de mise sous mandat de dépôt du militant tout en dénonçant son placement en isolement.

C’est ce placement en isolement qui a été à la source de la rumeur sur son mauvais traitement. Une rumeur vite démentie par le concerné.

Mais il faut dire que ce n’est pas la première fois que Karim Tabbou est placé en isolement.

L’ex-Sg du FFS l’a aussi été lors de sa première arrestation qui a duré une quinzaine de jours. Il a ensuite été mis en liberté provisoire pour être de nouveau interpellé à peine

14 heures après sa sortie de prison. En fait, Karim Tabbou est actuellement poursuivi dans deux dossiers distincts. Dans le premier, il est accusé d’ «atteinte au moral des troupes de l’armée» alors que dans la seconde affaire, Tabbou est poursuivi pour «incitation à attroupement, atteinte à la sécurité et au pouvoir de l’Etat».

Des charges énoncées dans les articles 77, 78 et 79 du Code de procédures pénales et dont la condamnation peut atteindre 20 ans de prison ferme. Le parquet de Sidi M’hamed reproche à Tabbou des « publications sur les réseaux sociaux et notamment l’appel de sept personnalités pour la marche du 5 juillet fait à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l’indépendance ».