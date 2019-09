Inattendu ! La première demande de remise en liberté de Karim Tabbou, examinée, hier, par la chambre d’accusation du tribunal de Tipasa, a finalement été acceptée. Le coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS/non agréé), a été remis en liberté provisoire en attendant d’être jugé. Arrêté le 11 septembre dernier devant son domicile, Karim Tabbou a été placé en détention provisoire, le lendemain, par le tribunal de Koléa pour «atteinte au moral de l’armée». Son arrestation, faut-il le rappeler, avait suscité une série de réactions au sein des partis de l’opposition, la ligue des droits de l’homme mais aussi certains hommes politiques et avocats. Tous ont dénoncé la mise en détention de Karim Tabbou la jugeant «arbitraire» et s’inscrivant «dans le cadre de la criminalisation de l’action politique». A préciser que Karim Tabbou, n’est toujours pas disculpé de la charge qui pèse sur lui et devra être jugé, selon l’article 75 du Code pénal. Selon cet article, il «est puni de la réclusion à temps, de 5 à 10 ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale».