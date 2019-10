Mandat de dépôt confirmé pour l’homme politique Karim Tabbou sur la base de nouvelles accusations. La nouvelle est tombée, hier, en début d’après-midi. Le tribunal de Sidi M’hamed a tranché la décision de placer en détention provisoire (mandat de dépôt) le militant politique Karim Tabbou, coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS) .. On note dans ce contexte, que Tabbou est poursuivi dans cette nouvelle affaire pour « incitation à attroupement et préparation d’actions portant atteinte à l’unité nationale », selon Farida Messaoudi, membre de l’UDS. Pour rappel, le militant a été poursuivi la première fois pour « participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l’armée », les anciennes accusations sont maintenues. Dans ce même chapitre, on note que le militant a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Tipasa, mercredi dernier. Il a été interpellé le lendemain de sa libération et déféré devant le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed.