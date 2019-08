Pour le 27e vendredi consécutif, depuis le 22 février, Constantine a été au rendez-vous pour manifester contre le «régime» et le départ du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah et son Premier ministre Noureddine Bedoui avec le gouvernement en place. Le nombre de manifestants ne cesse de diminuer, cependant. On compte entre 300 et 350 personnes qui continuent d’occuper la rue avec les mêmes pancartes et les même slogans qui, en fait, ne sont pas partagés par la majorité. Ceux-là mêmes qui représentent le noyau dur ayant déclenché le Hirak se sont retirés. Néanmoins, certains ont lancé la nouvelle qu’à la rentrée, «les manifestations vont reprendre», notamment pour corriger les dérives de certains opportunistes qui répondent à des agendas ou à des intérêts de certains partis de la mouvance islamiste. Cela dit, la foule, qui poursuit les marches, ne manquera pas de demander le départ du RND et du FLN, deux partis qui, à leur sens, sont à l’origine des maux que vit l’Algérie aujourd’hui. La foule refuse le dialogue et la présidentielle sous la coupe de l’ancien régime représenté par l’actuel gouvernement et appelle à la désobéissance civile. Une revendication, d’ailleurs, déclinée par le peuple. La foule, pour ainsi dire, refuse toute perspective de sortie de crise. Malgré le fait qu’elle est contestée, l’Instance de dialogue et de médiation continue d’activer, réclamant le départ de Bedoui et de son gouvernement, mais aussi la libération des détenus, selon eux, d’opinion. Karim Younès devient un acteur indésirable, ainsi que ses collaborateurs. Comme chaque vendredi, la foule réclame l’application des articles 7 et 8. Les manifestants, à Constantine, refusent également qu’ils soient représentés par une personnalité écrivant sur une pancarte : «Personne ne représente Constantine.» C’est dire que le Hirak en éclats a volé dans tous les sens, fermant toutes les portes pour une sortie intelligente de cette crise qui se complique de plus en plus. La presse a été également contestée et des journalistes chassés des lieux de la manifestation.