Un coin du voile a été soulevé, hier, sur le panel des personnalités que proposera Abdelkader Bensalah pour conduire le dialogue national inclusif. Ce qui a permis de découvrir le premier nom de la composante du groupe des «sages». Il s’agit de Karim Younès, l’ancien président de l’APN. Ce dernier s’est dit prêt pour une mission de médiation dans le cadre du dialogue national tout en confirmant qu’il a été contacté en ce sens. « Ma présence au sein de cette instance de médiation, en gestation, étant vivement souhaitée par ailleurs…Puis-je alors me dérober de ce que l’on ne peut considérer que comme un devoir national ? », a écrit l’ancien ministre de la Formation professionnelle. Le nom de Karim Younès avait, effectivement, circulé juste après le discours du chef de l’Etat, le 3 juillet dernier annonçant la composition d’un panel de personnalités. Mais à ce moment, l’ancien ministre avait démenti sa participation à une quelconque instance de transition. Il n’avait également pas participé à la rencontre du Front des Forces de changement, tenue le 6 juillet dernier à Aïn Benian. Mais il semble bien qu’à l’invitation de Bensalah pour chapeauter le dialogue, il a répondu favorablement même s’il cherche à maintenir le doute en annonçant que sa décision définitive ne sera prise qu’après consultation « j’ai pris la résolution de faire appel à mes contacts habituels pour parachever la réflexion et m’aider à suivre une démarche qui pourrait être bénéfique pour tous». Un doute vite effacé par ce passage de Karim Younès qui affirme que «des échos des milieux politiques laissent penser que la Présidence de l’État semble avoir entendu le message de la volonté du peuple». C’est ce qui laisse penser que la décision de Karim Younès est prise. L’homme qui avait démissionné de son poste en 2004, mais aussi des structures du FLN pour se consacrer à l’écriture, considère que des préalables sont avancés sans lesquels aucune médiation ne pourra se faire. Il soutient que le cadre du dialogue recherché doit, impérativement «s’inscrire dans l’esprit des revendications légitimes des millions d’Algériennes et d’Algériens qui sont sortis dans la rue pour exprimer leur colère et leur désir de changement». Si cette condition est absente «tout est voué à l’échec» soutient Karim Younès qui n’aspire, comme il le dit, qu’à matérialiser les revendications des manifestants et les défendre auprès des autorités, auxquelles incombe la responsabilité de donner suite. Mais ce travail, l’ex-président de l’APN n’aspire pas à le réaliser seul, mais avec d’autres personnalités parmi lesquelles «des scientifiques, des constitutionnalistes de renom, des hommes de droit, des femmes et des hommes de la société civile, partagent, avec moi, cette conviction (…) L’approche de ces hommes et femmes de cœur consiste à donner un sens aux revendications, plusieurs fois réitérées par les manifestants à travers la révolution pacifique, déclenchée par la population algérienne en février 2019, galvanisée par les jeunes dans les stades par leurs prises de conscience d’où est sorti l’hymne de cette révolution ‘’El Casa d’El Mouradia’’, tout autant que la jeunesse estudiantine». Le seul souci pour Karim Younès est d’arriver avec les autres membres du groupe des «sages» à «partager une cause commune afin d’apporter leurs concours pour assurer les convergences nécessaires, un regard objectif et crédible aux contributions des hommes politiques, des différentes associations et autres ligues de la société civile». Il rassure enfin que «l’écho des millions de poitrines qui battent le pavé depuis maintenant près de cinq mois, demeure la source d’inspiration de leur démarche en vue de définir une voie argumentée basée avant tout sur l’intérêt de la nation».