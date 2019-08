«Fermer TSA et des sites électroniques comme Interlignes est inacceptable, je suis contre la fermeture de médias importants et de les empêcher de faire leur travail», a dénoncé le coordinateur du Panel pour le dialogue national, Karim Younès, lors de son passage ce mardi sur radio M. Précisant que «quelles que soient les conditions, il est anormal que la presse soit empêchée de faire son travail». Suite à la censure de plusieurs sites d’informations en Algérie à l’image de Interlignes, TSA, Observ’Algérie et Algérie patriotique, karim Younès a considéré qu’«il était anormal que, pour s’informer sur l’actualité de leur pays, des Algériens se retrouvent obligés de se diriger vers des médias basés à l’étranger». A la veille de la tenue de la première réunion avec les acteurs du Hirak, Karim Younès, semble, à travers cette réaction aux pressions faites aux médias et à la presse, de recentrer la priorité des

préalables, nécessaires à l’ouverture du dialogue national exclusif. A ce titre, le coordinateur du Panel, rappelle la position du Panel et répond aux critiques qui l’ont accusé d’abandonner les préalables et de pencher du côté du pouvoir. Une réaction qui s’inscrit dans ses dernières déclarations, où il a déclaré ce samedi qu’il «persiste sur le fait que nous ne pouvons envisager un dialogue serein sans mesures d’apaisement. Nous avons un engagement de la part du chef de l’État. Nous attendons toujours sa mise en œuvre». Mettant l’unité et la sécurité du pays au-dessus de tout, Karim Younès a renoncé à sa démission du Panel, alors que ce dernier fut affaibli dans un premier temps par le départ de deux de ses membres, avant d’être rejoint par trois autres personnalités.

Aussi, le Panel a décidé dimanche dernier, de créer une commission de travail, ainsi qu’un comité des sages composé de toutes les personnalités nationales et experts ayant répondu à l’appel.

En somme, pour Karim Younès, le plus important est d’avancer vers une sortie de crise, avec l’instauration d’un dialogue inclusif, et avec la satisfaction des préalables. Ces derniers peuvent être soit transformés en recommandations durant le dialogue, et aux yeux de certains observateurs, ne doivent pas constituer un mur qui restera éternellement dressé entre la contestation populaire et le Panel. Or, sur le terrain, la tâche de Karim Younès est on ne peut plus difficile. Certaines voix ne l’entendent pas de cette oreille et considèrent que l’action du Panel est vouée à l’échec, alors que d’autres saluent la tenacité et la sagesse du Panel à résister devant autant de pressions et attendent de voir les développements qui découleront des rencontres.