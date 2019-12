Dans une déclaration, Karim Younès affirme que le climat politique actuel est favorable au dialogue. «Je pense que les circonstances sont maintenant favorables pour que ces conditions soient réalisées» a -t-il avancé. Faisant référence à la déclaration de Abdelmadjid Tebboune lors de sa première conférence de presse, affirmant, que cette proposition s’inscrit de fait dans la «continuité» du travail de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (Indm), dont il était le coordinateur: «Le dialogue auquel a appelé le président élu Abdemadjid Tebboune est la continuité de celui qui a été mené par l’Instance que j’ai présidée», a affirmé Karim Younès. En effet, en juillet dernier, l’Indm composée d’un panel de personnalités nationales a été chargée de conduire «le processus de dialogue national». Il s’est tenu avec les composantes de la société civile, les partis politiques, les personnalités nationales, ainsi que des jeunes et militants du Hirak représentant différentes wilayas du pays, afin d’écouter leur vision et propositions pour une sortie de crise. Ces rencontres devaient aboutir à une réunion qui sera tenue dans le cadre d’une Conférence nationale souveraine. D’ailleurs, dans un rapport remis à la presse nationale, l’Instance en question avait dévoilé une feuille de route sur deux étapes, avant et après l’élection présidentielle. Dans un premier lieu, «le départ du gouvernement actuel, la création d’un climat démocratique favorable et la libération des détenus d’opinion, la mise en place des moyens de préserver les entreprises dont les patrons sont en prison, l’accélération de la mise en place d’une autorité nationale pour les élections et lui confier les prérogatives du ministère de l’Intérieur dans l’organisation d’une élection transparente». En deuxième lieu c’est-à-dire après l’élection présidentielle l’Indm avait suggéré d’entamer directement une période de transition dans le but de mettre en place des réformes profondes, à commencer par une réforme constitutionnelle ou l’élaboration d’une nouvelle Constitution approuvée par référendum.Cela dit, cette proposition de dialogue a été largement contestée par l’ensemble de la scène politique. à ce propos, Karim Younès affirme que les prérogatives de l’Indm et de l’Anie, sont achevées, et que Abdelmadjid Tebboune devra élargir le dialogue et ouvrir la porte à ceux qui ont refusé le dialogue avec l’instance qu’il a coordonnée. «Nous avons terminé notre travail, et l’Anie aussi. Il est plus raisonnable que le nouveau président élargisse le dialogue et ouvre la porte à ceux qui n’ont pas participé aux premières consultations», avant d’ajouter : «Nous avions déjà fixé sept conditions, dont la libération des détenus du Hirak, l’ouverture de la capitale à ceux qui veulent manifester, la levée des restrictions sur les médias et le départ du gouvernement Bedoui. Je n’ai pas renoncé à mes idées, et je n’ai pas changé», insiste Karim Younès.