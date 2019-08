Karim Younès est clair : le dialogue sera ouvert quoiqu’il en coûte ! En effet, le coordinateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation a reconnu les pressions que les membres du panel sont en train de subir. « Le panel subit des attaques et des hostilités », a-t-il avoué. Cela ne fait pas peur aux membres de l’Instance. « On continuera notre travail dans toutes les circonstances », a-t-il assuré non sans réaffirmer la solidarité du panel avec les revendications populaires. Il rappelle, dans ce sens, que le but unique des membres est de trouver une solution à la crise et éviter que le pays n’aille à la dérive.« Notre conscience nous dicte de trouver une solution à cette crise », a-t-il soutenu. « Nous voulons également un changement du régime comme le veut le peuple », a-t-il conclu pour montrer sa bonne foi.