Le chef de groupe qui constitue le panel de dialogue et de médiation, à savoir Karim Younès, est sorti de sa réserve pour expliquer les tenants et les aboutissants de la démarche dudit panel et ses objectifs. Dans ce sens, le coordinateur du panel souligne que «l’histoire est une roue qui se déroule sans fin et nul ne peut entraver sa course ni l’empêcher d’atteindre son destin. Je suis plus soucieux du futur de mon pays que du présent de ma propre image. C’est alors, en mon âme et conscience que je me suis senti obligé... l’obligé de mes compatriotes, l’obligé de nos enfants, adultes en devenir, exclusivement», précise Karim Younès en affirmant que la démarche relève de sa propre conviction personnelle en tant que citoyen. Dur de croire les décisions de telles portées, surtout que les tiraillements s’expriment d’une manière très fébrile au niveau de la classe politique et au sein des tenants du pouvoir réel aussi.

Le coordinateur du panel justifie son initiative qui n’a rien à voir avec des pratiques relevant de la manipulation et de la machination. Dans ce sens, Karim Younès qui a exprimé sa tristesse quant aux dires et aux déclarations de certaines personnes à l’égard de son geste et de sa démarche en soulignant que «même si je dois encore être victime de mise en accusation, je continuerai à agir de façon équitable en dépit de la manière inique dont certains opèrent car je me veux engagé dans ce processus qui vise à prendre à bras-le-corps la réalité telle qu’elle est», a-t-il mentionné.

La tristesse de l’ex-président de l’Assemblée populaire nationale qui a eu à rappeler que «je suis triste de constater que l’appel à l’action se transforme en appel à la réaction», cette déclaration renseigne sur le moral de celui qui a pris la responsabilité d’être à la tête de ce panel, qui a décidé de prendre langue avec le chef de l’Etat par intérim au moment où les autres forces politiques et des représentants de la sociétés civile exigent un dialogue avec les véritables représentants du pouvoir pour aborder la crise dans tous ses aspects à commencer par le changement du régime et ses symboles.

Dans ce registre, Karim Younès a répondu à ses «détracteurs» en indiquant que «l’homme instruit par l’Histoire sait que la société est transformée par l’opinion, que l’opinion ne se modifiera pas toute seule et qu’un seul individu est impuissant à la changer... mais il sait que plusieurs hommes opérant ensemble dans le même sens peuvent modifier l’opinion. Cette connaissance lui donne le sentiment de son pouvoir, la conscience de son devoir et la règle de son activité qui est d’aider à la transformation de la société dans le sens qu’il regarde comme le plus avantageux», a-t-il insinué.

La réponse du coordinateur du panel, à savoir Karim Younès était interrogative, ce qui renseigne sur les retombée de son geste et aussi le degré de démoralisation dont il fait preuve après les attaques frontales qu’il vient de subir de la part de ceux qui ont dénoncé le comportement politique du panel. De ce point de vue, Karim Younès a déclaré que «tenter d’obtenir la libération de jeunes manifestants pour avoir porté le drapeau de ses couleurs identitaires est une tare? De faire arrêter les violences policières sur les manifestants est une hérésie? Faire sauter les verrous qui empêchent l’accès de la capitale les jours de marches, une faute grave? D’appeler à l’ouverture des médias aux opinions qui courent dans la société une ineptie? De porter la voix de millions d’Algériens pour le départ de l’actuel gouvernement, une lubie? Que veut-on au juste? De laisser tous ses leviers de pouvoir au pouvoir que l’on veut abattre? », a-t-il déclaré.