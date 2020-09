La cour de justice d'Alger a condamné, hier, le journaliste Khaled Drareni à deux ans de prison ferme pour «atteinte à l'unité nationale» et «incitation à un rassemblement non armé». La même juridiction a condamné à une peine d'un an de prison dont 4 mois ferme, les activistes Samir Benlarbi et Mouh Slimane Hamitouche pour «incitation à un rassemblement non armé» en abandonnant l'accusation d' «atteinte à l'unité nationale». Ces derniers comparaissaient libres. Pour rappel, le procureur général près la cour d'Alger avait requis une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 50 000 DA à l'encontre des trois prévenus: Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Pour rappel, le 10 août dernier, le tribunal de première instance avait condamné, Khaled Drareni, interpellé le 7 mars alors qu'il couvrait une marche du mouvement de protestation populaire, à 3 ans de prison ferme. Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, ses deux coaccusés, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, avaient quant à eux écopé chacun de deux ans de prison, dont quatre mois ferme. Ayant déjà purgé la durée de leur peine en détention, ils avaient alors quitté la prison.