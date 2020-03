Khaled Drareni retrouve la liberté. Après trois jours de garde à vue, il a été remis, hier, en liberté par le juge d’instruction de la troisième chambre du tribunal de Sidi M’hamed. Néanmoins, ce n’est pas la fin de la galère pour ce journaliste, puisque le juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Il est accusé d’«attroupement non armé» et «incitation à attroupement non armé». Pour rappel, il avait été arrêté, samedi dernier, alors qu’il couvrait une marche au centre d’Alger. Il a été interrogé durant ces trois derniers jours par la police, sous ordre du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. Des «sit-in» de soutien ont été organisés durant ces trois jours à l’entrée du tribunal de la rue Abane Ramdane. Son dossier a été transféré, hier, au juge d’instruction qui l’a, enfin, remis en liberté.