Le parquet général de Tlemcen devra entendre la semaine prochaine l’ex-ministre de la Culture, Khalida Toumi, et l’ex-wali de Tlemcen, Abdelouahab Nouri, dans une affaire de surfacturation dans l’acquisition de la tente géante lors de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011», a-t-on appris hier du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, Me Koubaï Belahouel. Le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête dans l’affaire de surfacturation pour l’acquisition de la tente géante, utilisée lors du lancement de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique», en avril 2011. Cette tente, dont le prix a été évalué, à cette date à 200 millions de DA, a disparu, sitôt la cérémonie terminée, a indiqué Me Koubaï Belahouel.