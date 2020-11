Le tribunal criminel près la cour de Blida a rendu, hier, son verdict dans l'affaire d'El Khalifa Bank confirmant la peine prononcée, en 2015, à l'encontre du principal accusé. Ainsi, la juge a annoncé une réclusion de 18 ans pour Abdelmoumène Khalifa, assortie d'une amende d'un million DA.

Le tribunal a, en outre, prononcé la saisie de tous les biens du prévenu et sa privation de ses droits civiques pendant 3 ans. À l'encontre de Abdelmoumène Khalifa, le procureur de la République avait requis la perpétuité. Concernant les 11 autres accusés, des peines allant de un à 8 ans de prison ferme avec saisie de plusieurs villas des mis en cause, ont été prononcées. Il s'agit, pour la majorité d'une confirmation des peines auxquelles ils ont été condamnés en 2015.

Le tribunal a aussi prononcé deux acquittements. Dans le détail, l'ancien directeur général adjoint chargé de la sécurité au sein du Groupe Khalifa, Abdelhafid Chachoua a été condamné à 8 ans de prison ferme et une amende de 500000 DA. La saisie de sa villa a également été ordonnée. Il s'agit là de la confirmation de la peine prononcée à son encontre en 2015. Son frère, Badr Eddine Chachoua, a vu sa peine réduite de 2 ans avec une condamnation à 4 ans de prison ferme et une amende de 20000 DA. Huit ans de prison ferme ont été prononcés à l'encontre de Kechad Belaïd, l'ex-patron de l'agence El Khalifa de Blida assortie d'une amende de 500000 DA. Il s'agit là aussi d'une confirmation du jugement de 2015.

L'ex- directeur d'agence BDL de Staouéli, Issir Idir Mourad, a vu sa peine réduite d'une année par rapport à l'ancien verdict où il avait écopé de 6 ans fermes. En 2007, faut-il le rappeler, Issir Idir avait été condamné à 12 ans fermes.

Les condamnations de Foudad Aada, l'ex-directeur de l'école de police, l'ancien sélectionneur de l'Equipe nationale de football, Meziane Ighil, Aoun Ali, ex-DG de Saidal et Meziani Abdelali, l'ex-président du CA de la Caisse des retraites vont être confirmées. Ainsi Foudad Aada a écopé de 3 ans de prison ferme et une amende de 20 000 dinars. La même peine a été prononcée contre Meziane Ighil assortie d'une amende de 500000 DA alors qu'Abdelali Meziani et Aoun Ali ont été condamnés à un an de prison avec sursis et une amende de 5000 dinars. Cette même peine avait été prononcée, en 2007, contre Aït Belkacem Mahrez, l'ex-P-DG de la Cnac, qui a, finalement, été acquitté, hier.

La seconde relaxe a été prononcée pour Sedrati Messaoud, le beau-frère de Abdelmoumène Khalifa, un colonel de la Marine nationale, accusé de «recel de produits de crime». Ce dernier, faut-il le rappeler avait aussi été acquitté, par contumace, en 2015 alors qu'à l'ouverture du procès, le juge Antar Menaouer avait clairement précisé à son épouse de faire en sorte qu'il soit présent à l'audience, faute de quoi la procédure de contumace sera appliquée à son encontre. Il est à préciser que l'ensemble des mis en cause ont déjà purgé des peines qui cou-

vrent la condamnation prononcée, hier, par le tribunal criminel de Blida à leur encontre et que seul Abdelmoumène Khalifa demeurera en prison pour une durée de 5 ans encore. Rappelons que le parquet avait prononcé un sévère réquisitoire à l'encontre des accusés demandant la réclusion criminelle à vie pour Abdelmoumène Khalifa et des peines allant de 4 à 20 ans de prison ferme à l'encontre des autres accusés.