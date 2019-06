Suite à l’accord international signé avec son partenaire sud – coréen Hyundai Motor Group, en décembre 2018, pour développer son activité industrielle, en apportant une expertise étrangère sur le territoire national, Global Group prévoit l’inauguration de son usine en novembre 2019. C’est ce qu’annonce le communiqué du groupe, ce samedi. Global Group précise à travers le même document, qu’« il s’agit du passage de l’installation à la fabrication en créant une usine d’emboutissage de tous types de kits de véhicules présents sur le marché algérien. Et ce en plus du matériel de soudage et de peinture, incluant des robots modernes tel que « presse shop, paint shop and welding».

Par ailleurs, située dans la zone industrielle de la municipalité de Djerma à Batna, l’usine, qui s’étend sur une superficie de 80 hectares, ambitionne d’employer près de 5000 travailleurs, d’atteindre 50% de taux d’intégration et de réduire la facture d’importation à hauteur de 30%.

Il va sans dire, que devant les difficultés que rencontrent les unités de montage de véhicules , notamment par la conjoncture actuelle du pays, l’activité d’emboutissage représente la filière qui pourrait apporter une plus-value réelle au secteur. Du fait qu’elle permet effectivement d’impacter concrètement et positivement le développement de l’industrie automobile, par le biais de l’intégration issue de la fabrication locale des kits entrant dans la composition des véhicules, et pour lesquels la facture d’importation ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, de telles initiatives auront le mérite de créer un vrai écosystème, qui viendra appuyer le secteur de la sous-traitance, du fait qu’une convention de partenariat a été signée par le Groupe, le mois de mars dernier pour la création de 1000 microentreprises qui graviteront autour de cette unité, pour l’alimenter en tous genres de pièces de montage. Et ce en plus de la réduction du taux de chômage, qui en découlera, et de l’impact du transfert de technologie qui, inévitablement, aura des répercussions hautement positives sur l’économie nationale.

Dans ce sens, avec cette volonté d’investir et de relever de tels défis, ce sont les jalons d’une réelle industrie basée sur le développement continu et sur la productivité, qui sont installés, en que bourgeons, et leviers économiques au moment où l’économie nationale exprime un réel besoin de relance et de diversification.