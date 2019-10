Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, prendra part, aujourd’hui au Caire (Egypte), aux travaux de la réunion des ministres africains chargés des infrastructures, consacrée au mécanisme de soutien aux projets d’infrastructures dans les pays africains, a indiqué un communiqué du ministère. Kouraba présentera, lors de cette réunion organisée par l’Agence du développement de l’Union africaine (Auda) et du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), la stratégie algérienne en infrastructures des transports, des réseaux routiers et des différents projets inhérents, ainsi que la vision algérienne basée sur l’aide, l’échange d’expériences et le renforcement de l’action africaine commune, a ajouté le communiqué.