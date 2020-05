Une vraie campagne de sensibilisation est menée à Constantine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sur une durée de trois jours où des bavettes seront distribuées.

Hier, c'est le premier responsable de la wilaya Sassi Ahmed Abdelhafidh et le chef de la sûreté de la wilaya, Abdelkarim Ouabri qui se sont mobilisés pour sortir sillonner les routes et ruelles de la ville pour distribuer des bavettes et sensibiliser la minorité qui refuse de respecter les consignes sanitaires.

Cette action intervient dans le cadre de la décision prise par le gouvernement, rendant le port de bavettes obligatoire à partir du premier jour de l'Aïd.

Selon le chef de l'exécutif qui a fait une déclaration à la presse, au moins 200 000 bavettes seront distribuées durant ces trois jours.

Des associations seront appelées à y participer dans la mesure où le premier responsable ne peut pas à lui seul conduire cette action. Néanmoins, au moins 1000 bavettes ont été distribuées hier. Dans le même contexte, la police qui produit elle-même des masques en a distribué 5000, lors de la même journée.

En la circonstance, le chef de sûreté de la wilaya a rappelé l'importance du confinement comme un facteur déterminant pouvant diminuer la propagation du virus, soulignant que cette opération ne sera pas la dernière et que le citoyen est appelé à prendre conscience des risques et de se protéger et protéger son entourage, en respectant les consignes sanitaires.

Pour le chef de sûreté, la santé publique est primordiale et la loi sera appliquée. Parallèlement à ces mesures, le wali de Constantine a pris la décision d'interdire l'accès aux cimetières aux citoyens durant la période de l'Aïd. Une décision qui intervient également comme une mesure contre la propagation du Covid-19. I.G.