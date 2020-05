Conformément à l'arrêté signé jeudi dernier par le chef de l'exécutif, Sassi Ahmed Abdelhafidh, relatif à l'obligation de porter une bavette ou un masque, la sûreté de wilaya a lancé des opérations de contrôle au niveau de Constantine. Dès les premières heures, des policiers se sont positionnés devant les grands marchés de fruits et légumes, comme Boumezou ou encore celui de la rue Messaoud-Boudjriou, Souk El Asr, pour contrôler aussi bien les citoyens que les commerçants qui y exercent. Sans bavette ou masque, l'accès est interdit. Ces opérations concernent également les administrations publiques très fréquentées comme les postes où tout est mis sous contrôle, y compris les employés.

L'instruction du wali est intervenue une semaine après la fermeture de nouveau, de certains commerces qui ont été la source de la propagation du Covid-19, notamment à Constantine-ville et à la nouvelle ville Ali Mendjeli. Il s'agit des commerces spécialisés en pâtisserie et autres productions traditionnelles très demandées au mois de Ramadhan. Constantine connaît une hausse plutôt inquiétante de cas de Covid-19, d'où la réaction du wali d'imposer des décisions plus drastiques dans l'intérêt du citoyen. Ce dernier s'est montré irresponsable à plus d'un titre, en prenant à la légère la férocité de ce virus qui a tué des centaines de personnes dans le pays et des milliers dans le monde entier. Indiscipliné, le citoyen, n'ayant pas pris en considération les consignes de sécurité contre le Covid-19, a, en quelques jours, été la cause de l'émergence du virus. Des cas sont enregistrés chaque jour par la commission de suivi et même si le taux des décès a diminué depuis le début de l'épidémie, les risques ne sont pas à écarter, sachant que ce virus laisse des séquelles profondes... A noter que pas moins de 3 000 bavettes ont été distribuées lors du premier jour de contrôle.