Par Voussadh Lebdjaoui*

Le référendum du 1er novembre prochain va confirmer que le projet de l'Algérie nouvelle est porté par tout le peuple en désir d'avenir. Sans le Hirak béni du vendredi 22 février 2019, et sans le précieux concours de la valeureuse Armée nationale populaire digne héritière de la glorieuse ALN, l'Algérie n'aura jamais connu le 12 décembre 2019, date de la première élection présidentielle libre et transparente de l'histoire du pays. Cette élection a porté le président Abdelmadjid Tebboune, candidat de la société civile, de la jeunesse et des forces patriotiques, à la tête de l'Etat.

Oui, le 12 décembre 2019, l'héroïque peuple algérien a joué le jeu de la démocratie et a fait preuve d'une maturité exemplaire car la République était réellement en, danger. En 9 mois d'exercice, le président Tebboune a réussi à remettre le train «Algérie» sur les rails. L'ordre et la justice ont retrouvé leur place dans un Etat demeuré pendant longtemps livré à la rapine, l'Algérie d'avant le Hirak était un Etat-gruyère. L'Algérie nouvelle, la majorité du peuple y croit et y adhère. La Constitution dans cette nouvelle Algérie, représente une vraie nouveauté dans toute la région. Elle va permettre l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants dans une Algérie démocratique, juste et prospère.

Le président Tebboune est le solide rempart contre toutes les parties malveillantes d'ici et d'ailleurs qui ne désespèrent pas de voler un jour au peuple algérien sa révolution.

Dire «oui» massivement à la Constitution permettra au peuple algérien de se libérer définitivement des derniers stigmates de ces 10 dernières années.

Le 1er novembre 2020 sera le déclenchement d'une autre révolution dans le prolongement du 1er novembre 1954. Une révolution réclamée par le Hirak authentique et pour laquelle Abdelmadjid Tebboune s'est engagé devant Dieu et devant le peuple algérien.

*Citoyen électeur