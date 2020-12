S'exprimant devant les membres de la Commission des transports et des télécommunications de l'APN, Achour Djelloul, P-DG du Groupe Services portuaires (Serport) a mis l'accent sur le projet de réalisation du port de Cherchell qu'il a qualifié d'«important» sur le plan économique vu sa liaison avec la zone de libre-échange vers le Sud.

Poursuivant, il dira que ledit projet «sera réalisé selon les normes internationales et relié aux grands ports mondiaux», cela avant d'appeler à l'impératif de développer les transports ferroviaire et routier, afin de garantir le transport des marchandises à partir du port Centre d'El Hamdania vers l'Afrique.

Une orientation stratégique dont le ministre des Transports, Farouk Chiali qui semble en avoir pris conscience. Ce dernier avait déclaré à la mi-septembre dernier, que «l'aspect logistique a été pris en compte, à l'effet de relier le mégaport aux réseaux routier et ferroviaire, pour faciliter l'acheminement des marchandises du port aux réseaux autoroutiers nationaux, avec l'objectif d'atteindre le marché africain, via la route de l'Unité africaine.

En attendant que ce dernier joigne l'acte à la parole, le P-DG de Serport a émis une autre proposition qui vise à mettre un terme à la problématique des marchandises importées, en souffrance au niveau des aires d'entreposage, soulevée par les importateurs.

Sur ce point, Djelloul a rappelé la proposition faite pour la réalisation de grandes bases logistiques, dans le cadre du service public dont la mission consiste en la réception des marchandises au niveau des ports, le déchargement des conteneurs et l'accomplissement des procédures administratives, douanières et de contrôle jusqu'à l'opération de distribution. «Cette formule vise à réduire la durée du maintien des conteneurs au niveau des ports», a-t-il davantage expliqué.

Sur un autre registre Djelloul a déclaré que «l'activité du transport de voyageurs sera confortée notamment par le fait que plusieurs compagnies étrangères ont affiché leur intérêt quant à l'ouverture de nouvelles lignes de transport vers les différents ports algériens».