Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines, a présidé, aujourd’hui, une réunion de travail avec des responsables de l’usine Renault Production Algérie, consacrée à l’examen de l’évolution de ce projet. Au cours de cette réunion, il a été fait état du bilan de la première phase (SKD) de ce projet, notamment en termes d’intégration et de création de postes d’emploi. Des perspectives prometteuses sont également à souligner concernant l’export. Les discussions ont porté également sur la deuxième phase (CKD) du projet qui devra démarrer l’année prochaine. A ce titre, la ministre a fait remarquer qu’après les réajustements opérés en 2019 relatifs au quota de kits SKD, attribué par le gouvernement , l’activité du l’usine reprendra son cours en 2020 et elle a particulièrement, insisté sur les aspects concernant le développement de la sous-traitance et l’exportation, conformément aux textes réglementaires régissant cette activité.