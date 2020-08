Au deuxième jour du déconfinement, la vie reprend le dessus à Bouira après plus de 5 mois d'une activité au ralenti. En ce premier jour de semaine, bon nombre ont temporisé et n'ont pas levé leurs rideaux, surtout que la clientèle habituelle était celle qui venait des villes et villages des alentours. La reprise des activités commerciales est une occasion pour les femmes de sortir, mais la chaleur qui sévit ces derniers jours est l'autre facteur qui a découragé beaucoup de commerçants à ouvrir. «La vie normale ne reprendra que quand le confinement sera totalement levé surtout qu'en été, Bouira est une ville qui s'anime le soir où les habitants cherchent la fraîcheur», nous confie le propriétaire d'une crémerie située sur le boulevard de la wilaya. Depuis samedi, ce boulevard a renoué avec l'activité, surtout que le confinement est prolongé jusqu'à 23 heures. « Tant que le transport public suburbain n'est pas rétabli, nous continuerons à ouvrir pour rien, surtout que les clients sont souvent des villageois des alentours», affirme un autre commerçant.

Malgré cette mesure apaisante et qui vise à redynamiser l'économie locale, beaucoup de ceux qu'on a rencontrés pensent que l'année, financièrement, est une année de disette. « Les responsables doivent se pencher sur nos situations, du moins vis-à-vis des impôts et l'Etat doit nous défalquer ces trois mois d'inactivité totale», suggère un commerçant «surtout que la majorité des commerçants loue ses locaux à des prix forts. Du côté de l'administration, la situation ne semble point évoluer avec des taux d'absentéisme record depuis l'apparition du Covid-19.

Si certains sont autorisés, surtout dans les rangs de la gent féminine, tout le monde aura remarqué que dans certaines administrations on abuse. Comment des jeunes filles célibataires continuent à être rémunérées sans daigner se présenter au travail. Si certains chantiers ont renoué avec l'activité, d'autres, surtout ceux de l'agence foncière, continuent à être désertés en raison du manque de budgets et des multiples situations impayées par le promoteur aux entreprises. La réouverture de quelques mosquées à travers la ville montre déjà des signes d'essoufflement. Les pratiquants ne comprennent toujours pas quel est le critère retenu pour décider de l'ouverture. Un résident du quartier des 56 Logements doit faire plus d'un kilomètre pour rejoindre la mosquée des 1100 ou celle des 140 Logements quand, par le passé il se déplaçait sur 200 mètres pour aller prier. Les occupants du marché hebdomadaire des fruits et légumes du chef-lieu sont une nouvelle fois venus voir le wali, mais en vain. Il leur sera signifié que l'arrêté de réouverture de cet espace commercial est prêt, il ne reste que la signature du premier responsable de la wilaya.

En attendant la levée totale du confinement, l'activité commerciale reprend timidement, en raison du manque de clients, mais aussi de l'incapacité des commençants à renouveler leurs stocks depuis maintenant 3 mois. Un autre secteur a été lourdement impacté par le confinement, c'est celui du bâtiment. La totalité des projets en réalisation à Bouira sont à l'arrêt. «Ce secteur qui demeure le pourvoyeur d'emplois doit faire l'objet de mesures importantes pour permettre sa pérennité», affirme un entrepreneur.