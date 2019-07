Saïf el Islam Louh, actuel wali de Saïda, et son prédécesseur, Djelloul Boukarabila, ont été entendus, jeudi dernier, par le conseiller enquêteur dans le cadre de l’affaire Tahkout, a annoncé la Cour suprême dans un communiqué. Les deux walis sont poursuivis pour « octroi d’indus avantages, abus de fonction, conflit d’intérêt, corruption dans la conclusion des marchés publics et dilapidation de l’argent public », selon le communiqué de la Cour suprême.

Le conseiller enquêteur a décidé de «laisser» les mis en cause « en liberté », selon le communiqué qui précise que le parquet a fait appel de ces décisions.