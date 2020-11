L'affaire d'El Khalifa Bank est de retour. Le procès qui s'ouvre, aujourd'hui, devant le tribunal criminel près la cour de Blida sera examiné, pour la troisième fois, par la justice, après les procès de 2007 et 2015. Il revient après cassation au niveau de la Cour suprême qui a fini par se prononcer, près de 5 ans après, en argumentant sa décision par la non-audition de certaines parties entre accusés et témoins. Il est donc attendu à ce que le tribunal criminel ouvre le procès pour annoncer sa décision d'une enquête complémentaire au cours de laquelle devront être auditionnées toutes les personnes citées dans cette affaire et qui ne l'ont pas été durant l'instruction. Si réellement, ce sera le cas, il faut s'attendre à beaucoup de surprises. Car, dans le dossier Khalifa, un grand nombre de hauts responsables avaient été cités, peu d'entre eux se sont présentés pour témoigner et aucun n'a été inquiété. Lors du premier procès en 2007, le procureur général s'était engagé publiquement à poursuivre toutes les personnes impliquées affirmant que les procédures avaient déjà été entamées pour les privilégiés de juridiction. Mais ces procédures n'ont finalement jamais abouti. Et pourtant! Lors du procès, il y a eu des révélations fracassantes comme lorsque la secrétaire et assistante personnelle de Abdelmoumene Khalifa avait défilé à la barre pour apporter son témoignage. Cette dernière, en réponse à une question de l'avocat de la partie civile, avait fini par lâcher le premier nom des personnalités qui défilaient dans le bureau de Abdelmoumene Khalifa. C'était celui d'un ministre en poste à l'époque. Elle n'avait pas dit plus, stoppée net par la juge qui à l'adresse de l'avocat, dira: «Vous avez la liste et les noms, maître.» Cette liste ne sera jamais révélée. Malheureusement, il n'y a pas eu que cette liste, il y a eu des témoignages devant le tribunal où les personnes ont reconnu leur culpabilité ou encore leurs erreurs de gestion. Des hauts responsables de l'Etat algérien se sont contentés de déclarer à la justice: «J'assume», «c'est un complot», «c'est un faux», ou encore «je suis victime d'un lynchage médiatique commandé». Certains responsables, en poste lors des opérations frauduleuses menées à El Khalifa Bank, ne seront même pas appelés à témoigner. Les raisons? Si à l'époque personne ne pouvait s'aventurer à les donner, la situation a bien évolué depuis le 22 février dernier. Puisque c'est le défunt général Ahmed Gaïd Salah qui en s'engageant dans une lutte sans merci contre la corruption avait invité la justice à rouvrir certains dossiers dont celui d'El Khalifa Bank. Mais que reste-t-il de cette affaire? En 2015 et lors du prononcé du verdict de plus de 70 accusés (ils étaient plus d'une centaine lors du procès de 2007), deux seulement étaient restés en prison, à savoir Abdelmoumène Khalifa, condamné à 18 ans de réclusion et Djedidi Toufik, l'ex- directeur de l'agence CNR d'Oum El Bouaghi, en détention dans le cadre d'une seconde affaire. Le reste, ils avaient tous retrouvé le chemin de leur domicile. Le juge Menouar avait prononcé 19 condamnations et 52 acquittements. Les condamnés à des peines de prison ferme, en prison depuis 2007, avaient été alors libérés puisque leur détention couvrait les peines prononcées. Dans le box, parmi les 21 accusés de crimes, 12 seulement avaient été reconnus coupables de certains chefs d'accusation et condamnés à des peines allant de 2 ans de prison avec sursis à 18 ans de réclusion. Huit autres accusés poursuivis de crimes avaient été acquittés et lavés de tout soupçon. Parmi les 51 prévenus poursuivis pour délit, le tribunal avait acquitté 44 personnes en ne prononçant des condamnations que contre sept d'entre eux. Les peines prononcées allaient d'une année avec sursis à 3 ans ferme. Le procès de 2015, n'avait tenu aucune de ses promesses puisque malgré la présence d'Abdelmoumène Khalifa, ce dernier qui promettait des révélations fracassantes alors qu'il était réfugié à Londres, s'était muré dans le silence. Ce qui n'avait pas manqué de laisser penser qu'un deal avait été passé entre l'ex-golden boy et les détenteurs du pouvoir à l'époque. Qu'en sera-t-il aujourd'hui avec ce nouveau procès? Abdelmoumène Khalifa va-t-il surprendre lorsque la parole lui sera donnée? Il faut l'espérer parce que jusqu'à maintenant, près d'une vingtaine d'années depuis l'éclatement du scandale du siècle dont le préjudice dépasse 7 700 milliards de centimes, beaucoup de zones d'ombre demeurent. La justice a eu le mérite de mettre à nu les défaillances et les complicités à tous les niveaux de l'Etat, mais n'a pas pu déterminer où sont passés les milliards volatilisés de Khalifa Bank! Il faut se demander enfin si après le traitement du dossier n°99-33 qui porte uniquement sur l'affaire de la caisse principale de la banque Khalifa Bank, la justice traitera des trois autres dossiers relatifs aux swift, à l'usine de dessalement ou encore à Khalifa Airways et Khalifa TV.