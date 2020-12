La ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats a pris part par visioconférence aux travaux de la 8ème session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (Cmae), organisée, hier, sous le thème «Renforcer l'action environnementale pour une relance efficace de l'Afrique post-Covid», a annoncé le ministère dans un communiqué. Dans son intervention à cette occasion, Mme Benharrats a évoqué la responsabilité collective des Etats africains dans la prise de mesures cruciales pour un avenir durable aux générations futures, mettant l'accent sur l'importance d'appuyer les engagements pris lors de cette session par un plan d'action coordonné et le financement nécessaire, lit-on dans le communiqué. Pour la ministre, «la vision commune des pays africains permettra au continent de mobiliser son capital naturel et ses ressources humaines en faveur de sa population». Abordant les engagements de l'Algérie en la matière, la ministre a déclaré: «nous poursuivons les efforts pour protéger notre environnement et ressources naturelles et à travailler avec les partenaires pour coordonner l'action aussi bien pour le continent africain que la planète.» Selon la même source, cette session vise à coordonner les efforts africains et renforcer les mesures au profit de la nature afin de réaliser les objectifs du développement

durable (ODD).