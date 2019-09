L’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea) a appelé, hier à Alger, à un dialogue national sur les questions socio-économiques, notamment dans le secteur des Btph ayant connu la cessation d’activité de plus de 3 650 entreprises et la suppression de 275 000 postes d’emploi depuis 2017.

Réunis en assemblée générale (AG) ordinaire, les membres de l’Agea ont appelé principalement à un dialogue national sur les questions socio-économiques, estimant que la situation des milliers d’entreprises du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (Btph), ainsi que celle des dizaines de milliers d’ouvriers y appartenant « demeure critique ».

Les membres de l’AG ont souligné que « tous les efforts fournis jusque-là n’ont pas permis aux entreprises algériennes de travailler sereinement et d’investir avec visibilité correcte, en raison de la situation économique et politique que traverse le pays ». A cet effet, cette association a appelé à l’ouverture d’un dialogue national avec les pouvoirs publics afin de « trouver des solutions urgentes, à court et à moyen terme aux problèmes que l’entreprise algérienne, publique ou privée, traverse et cela dans l’intérêt suprême du pays et de l’économie nationale ».

Parmi les propositions phares de l’association, il a été noté l’annulation de la short-liste des entreprises accédant aux projets par le biais de la formule du gré à gré, la dépénalisation fiscale et parafiscale des entreprises du Btph, la révision du cahier des charges régissant le secteur, l’encouragement de la promotion immobilière, l’attribution des missions de conception et de suivi aux bureaux d’études algériens, ainsi que la création de zones d’activités dédiées exclusivement au secteur du Btph. Il a été aussi proposé la mise en place d’un observatoire national pour la PME/PMI, le suivi local des décisions des tripartites à travers des commissions sous l’égide des walis».