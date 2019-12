Abdelmadjid Tebboune a été élu comme 8ème président de la République algérienne et démocratique ! Le nouveau chef de l’Etat n’a, cependant, pas encore pris officiellement ses fonctions. Cela ne devrait pas se faire avant quelques jours. Car, selon la loi, les résultats prononcés, vendredi matin, par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) ne sont que provisoires. Il faudra attendre que le Conseil constitutionnel (CC) valide ces résultats. « C’est le Conseil constitutionnel qui reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats de l’élection du président de la République », est souligné dans l’article 148 du Code électoral. Cette validation ne se fera qu’après l’étude des recours déposés par les autres candidats à cette joute électoral. Dans le cas présent, cette étape va être « zappée » du fait que les quatre perdants de la présidentielle ont annoncé qu’ils ne déposeraient aucun recours. Une attitude qui doit permettre d’accélérer les choses afin que les résultats soient validés le plus tôt possible. Le CC devrait donc annoncer dans les prochaines heures la validation officielle des résultats. Cela conformément à l’article 182 de la Constitution et aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. La proclamation du Conseil constitutionnel portant sur les résultats définitifs du scrutin est transmise au secrétaire général du gouvernement aux fins de publication au Journal officiel. Mais cela ne signifiera pas l’entrée en fonction officiel du nouveau pensionnaire du palais d’El Mouradia. La loi électorale passe le relais à la Constitution pour la prestation de serment. En effet, la Loi fondamentale précise dans son article 89, que le président de la République nouvellement élu, prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. C’est-à-dire moins d’une semaine après la proclamation des résultats officiels. Cela devrait donc se faire avant dimanche prochain.

Juste après cette prestation de serment, Tebboune prendra officiellement ses nouvelles fonctions. D’ici la semaine prochaine, on aura donc officiellement un nouveau président. Quel sort sera réservé au chef d’Etat intérimaire et à son gouvernement ?

Une passation de consignes aura lieu entre Tebboune et Bensalah. Ce dernier pourrait retourner à son poste à la tête du Conseil de la nation, où prendre carrément sa retraite. Entre-temps, le Premier ministre Nourredine Bedoui présentera sa démission au nouveau président de la République. Tebboune nommera un nouveau Premier ministre, il a la possibilité de reconduire Bedoui, mais cela est peu probable. D'ailleurs, Tebboune l'a laissé entendre lors de sa conférence de presse de vendredi dernier en saluant Abdelkader Bensalah, mais en n'ayant aucun mot envers son gouvernement. Mieux, il a même annoncé un rajeunissement du nouveau gouvernement avec de jeunes ministres et secrétaires d'Etat. On pourrait alors voir un ou deux rescapés de l'Exécutif actuel. Le président de la République nommera donc un nouveau chef de l'Exécutif qui se chargera de composer une nouvelle équipe gouvernementale. Cela devrait être un gouvernement d'union nationale qui aura la lourde tâche de gérer la crise actuelle. Comptera-t-il un ou plusieurs candidats malheureux à la magistrature suprême ? Des figures du Hirak y figureront-elles ? En tout cas, dès la validation de la liste gouvernementale par le président, un Conseil des ministres se tiendra pour réunir la nouvelle équipe autour du nouveau président. L'enjeu de ce premier Conseil des ministres qui devrait intervenir avant la fin de la nouvelle année consistera en les réponses données aux Algériens et à leurs revendications. Les fameuses mesures d'apaisement devraient être prises. Ce sera le début du vrai dialogue…