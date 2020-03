Non, aucun cas de coronavirus n'a été signalé au niveau de l'Agence de gestion et de régulation foncière Urbaine d'Alger (Agerfa) qui se situe à Zéralda. Néanmoins, cette agence semble être en... «quarantaine». Comme vous avez dû le remarquer dans notre reportage, nous n'avons pas parlé de notre déplacement au niveau de cette agence. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous nous y sommes rendus plusieurs fois sans avoir eu l'honneur de rencontrer le moindre employé. Très aimables, les agents de sécurité nous ont, à chaque fois, signifié qu'il n'y avait personne. «Le responsable est en réunion à Alger», indique l'agent lors de notre premier déplacement. Peut-on parler à un autre responsable? «Ils sont tous sortis sur le terrain», a-t-il répondu avant de, gentiment, nous remettre le numéro du standard pour, dit-il, prendre rendez-vous. Ce que nous essayons de faire pendant plus d'une semaine sans que personne ne réponde. On revient alors à Zéralda et on nous sort les mêmes excuses. «Le directeur est en réunion au ministère, les autres employés sont sur le terrain», précise-t-il avant de nous inviter à revenir dans l'après-midi. «Si l'un d'eux rentre, je vous fais monter dans son bureau», promet-il. On s'exécute. De retour l'après-midi, on tombe sur un autre agent qui nous sort la même rengaine avant de nous inviter à son tour à prendre rendez-vous via le standard. Quand on lui signale que personne ne répond, il s'excuse en se «rappelant» que la standardiste était en congé de maladie... Malgré notre insistante, notre ordre de mission, on ne peut accéder aux fameux escaliers de cet immeuble entourés d'agences immobilières. En tant qu'acteur des médias, on n'a pu glaner aucune information, ni avoir la version de l'Agrefa sur cette histoire. On imagine alors la galère des citoyens...