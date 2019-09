L’auteur présumé d’une agression à l’arme blanche contre une avocate près la cour de Chlef, au sein même de son bureau, a été arrêté et placé en détention provisoire, a annoncé, hier, le ministère public de cette cour dans un communiqué. «Conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale, le ministère public près la cour de Chlef informe que les services de la sûreté de wilaya ont reçu, en date du 2 septembre 2019, un appel faisant état d’une agression à l’arme blanche contre la Dame Boughari Wassila, avocate près la cour, dans son bureau même», précise le communiqué.

Les investigations ont conduit à l’arrestation de l’auteur présumé qui a été présenté, le 3 septembre 2019, devant le parquet et une instruction judiciaire a été ouverte à son encontre pour «le crime de tentative d’assassinant avec préméditation et les délits de tentative de viol avec violence et agression d’un avocat dans exercice de ses fonctions», précise la même source qui ajoute que «le juge d’instruction a rendu à son encontre une ordonnance de placement en détention provisoire».