Abdelaziz Belaïd, candidat du front Al Moustakbal continue de mettre en avant les grands axes de son programme électoral, dans le cadre de la campagne présidentielle. Celui-ci a ainsi relevé les points cruciaux de son projet. Il est entre autres, question de « l’ouverture d’un dialogue sans exclusion », « d’encourager l’investissement à travers l’application de facilitations administratives», et encore du «développement des secteurs de l’agriculture et du tourisme ». Lors de son meeting vendredi dernier à Sétif, lequel, soit dit en passant, s’est déroulé sous haute tension, à cause d’un rassemblement de dizaines de citoyens hostiles à sa venue Abdelaziz Belaïd s’est engagé « pour la mise en place d’une Banque nationale des semences pour permettre au produit national de retrouver sa qualité d’antan et mettre fin à l’importation des semences». « L’Algérie qui, dans le passé, était un stock de semences pour les pays européens, est devenue aujourd’hui otage de laboratoires d’où elle importe du poison sous forme de semences », a-t-il ajouté. Il relèvera encore que l’Algérie détient l’expérience nécessaire pour relancer le secteur agricole qui occupe une importante partie dans son programme électoral. Il s’engage aussi à « créer des zones industrielles et agricoles, à libérer les initiatives et à créer toutes les conditions aux investisseurs qui sont victimes du chantage politique et de la gestion administrative ».

Abdelaziz Belaïd a, dans un autre registre, remis sur la table « la nécessité de redonner l’espoir aux jeunes, notamment les chômeurs, en leur accordant tous les moyens et les chances de créer des PME, rappelant que l’Algérie a dépensé des sommes importantes pour la formation des cadres, mais les mauvaises gestion et planification ont poussé plusieurs d’entre eux à partir vers l’étranger et faire profiter les pays étrangers de leurs compétences ». Le candidat déclare se voir par ailleurs comme « le symbole » du renouveau politique, estimant qu’il est issu de la génération de politiques nés à la période « post- indépendance ». D’autre part, hier à Batna, le candidat a développé, une nouvelle fois, ses projets liés notamment à l’agriculture, en misant sur « la production céréalière » dans les régions des Hauts-Plateaux. Ce dernier a en outre garanti qu’il tenterait de « réunir les Algériens afin de trouver une issue à la crise ».