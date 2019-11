Le candidat du RND à la prochaine présidentielle a animé, hier, un meeting au niveau d’une salle de cinéma dans la daïra de Beni Slimane, une région à vocation agricole dans la wilaya de Médéa. Il a promis «de mettre en œuvre son programme électoral dès les premiers jours de son investiture s’il vient à être élu président de la République». Ce programme comporte 15 engagements stratégiques axés sur la réalisation de réformes politiques, économiques structurelles et l’amélioration de la situation socio-économique du citoyen. Il a réitéré que «ce scrutin est l’unique solution à même d’éviter l’impasse constitutionnelle fatale au pays». Il a promis «de doter l’Algérie d’institutions fortes». Il a estimé que «toutes les revendications du Hirak ont été satisfaites bien que leur plafond ait été sans cesse relevé». «Nous irons à l’élection présidentielle pour mettre en œuvre l’article 8 de la Constitution», a-t-il soutenu. Il s’est engagé, s’il venait à être élu président de la République, à «construire un Etat d’institutions, un Etat de droit et privilégier une gouvernance se basant sur l’équité et la transparence». Il a également promis «de renforcer davantage les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne portent pas atteinte aux coutumes et traditions». Dans ce contexte, il a insisté sur«l’impératif de mettre fin aux anciennes pratiques ayant discrédité l’Etat, engendré la perte de confiance de gouvernants et poussé le citoyen à déserter l’action politique…». Il a réitéré l’impératif de «consacrer la volonté du peuple à choisir un président légitime, propre et démocratique permettant à l’Algérie de se repositionner en tant qu’Etat en mesure de discuter de toutes les questions». Il a souligné, dans cette région qualifiée «de Mitidja 2», «l’importance de relancer l’agriculture, source inépuisable en Algérie pour réaliser la suffisance alimentaire, comme alternative aux hydrocarbures, une source non renouvelable». A ce propos, il a promis d’octroyer aux jeunes agriculteurs «des crédits bancaires bonifiés, des exploitations agricoles, des aides à l’habitat rural…etc». Il a même promis de planter «cinq millions de palmiers». Il a promis d’accorder des avantages aux agriculteurs exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d’exportation et la rétrocession des montants d’exportation en devises.

Ainsi, il compte «ramener la période obligatoire de rapatriement des recettes des exportations à une année au lieu de six mois actuellement et la rétrocession de 50 % du montant des exportations». Le deuxième jour, le candidat du RND n’a pas effectué une sortie sur le terrain. Il s’est contenté de rencon-trer les représentants de la société civile au siège de son parti, auxquels il a essayé de justifier sa participation à la présidentielle, d’après certains médias, se référant à sa page facebook. Il a entamé sa campagne électorale dimanche par une visite à la zaouïa de Sidi M’hamed Belkbir et la zaouïa de Moulay Elhbib, à Adrar.