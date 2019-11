Mettant en exergue les valeurs profondes de l’identité et de l’histoire de l’Algérie, le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belaïd revient lors de son meeting dans la wilaya de Tiaret ce dimanche, sur l’importance de réinstaurer la culture du travail, notamment dans la relance du secteur agricole «mon programme est essentiellement basé sur le secteur de l’agriculture. Et j’estime que ce n’est qu’avec le travail que nous réussirons à dépasser cette conjoncture, où même la sécurité alimentaire est compromise». Soulignant les erreurs du passé, Abdelaziz Belaïd, dénonce les anciennes pratiques «il ne s’agit pas de subventions et de crédit tous azimuts, accordés à des personnes qui n’ont rien à voir avec l’agriculture, et qui ont coulé le pays». Dans ce sens, le candidat du Front El Moustakbal, préconise «d’ouvrir les voies et encourager l’investissement et le développement pour les agriculteurs, les éleveurs, et les compétences jeunes qui sortent chaque année de nos universités, et ouvrir les portes qui sont restées fermées durant des années. Il est temps de permettre à nos jeunes de se sentir chez eux et de renouer avec le respect de nos valeurs, celles qui ont permis à nos pères et grand-pères de faire de l’Algérie une grande nation». Et d’ajouter «nous devons aller vers la restructuration de ce secteur, et des autres, en mettant tous les moyens en place et permettre au secteur privé d’être libre d’investir à sa guise».

Dans le même sillage, Belaïd revient sur les impacts d’une gouvernance qui a mis le pays à genoux, indiquant que «des personnes ont fait main basse sur l’administration et sur les richesses du pays, et sont même arrivées à acheter la conscience des gens, ce sont tous ces fléaux qui nous ont empêchés d’avancer aussi bien dans le domaine économique que sur le plan social. Pour ces raisons, nous sommes convaincus que l’Algérie doit être un grand atelier de réflexion pour développer tous les domaines, afin de permettre à notre pays, en quelques années, de devenir une force économique et politique dans la région ; car l’Algérie qui était la Mecque des révolutionnaires, a été réduite à un pays qui ne trouve pas son chemin. Je dirai que personne n’a le droit de s’ingérer dans nos affaires, l’Algérie est souveraine et le restera».