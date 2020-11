L'Algérie a acheté à la Russie des combattants Su-57 d'une valeur de près de 2 milliards de dollars. C'est qu'a rapporté, hier, le site russe Avia.pro. Ce dernier a fait état d'un accord entre le ministère de la Défense nationale et l'armée russe, sur l'achat des derniers combattants russes Su-57 d'une valeur de près de 2 milliards de dollars. Il s'agit, toujours selon la même source, de 14 combattants de 5e génération. Pour rappel, différents sites électroniques avaient fait état de négociations entre l'Algérie et la Russie pour l'achat avions de combat Sukhoi Su-57, en 2019. Il s'agissait également de l'acquisition de

28 Su-34 et Su-35. Hier, la confirmation de cet achat a été donnée par le journal russe Polit Russia, cité par Avia.pro. «Le ministère algérien de la Défense nationale a signé un contrat pour l'achat à la Russie d'environ 14 chasseurs lourds Su-57 de nouvelle génération. Cela fait de l'Algérie le premier client étranger des nouveaux combattants du Kremlin après leur entrée en production en série en juillet 2019», a indiqué le journal, citant l'édition américaine de Military Watch. L'achat de chasseurs Su-57 pourrait permettre à l'Algérie de devenir l'une des meilleures forces aériennes de tout le continent africain, souligne la même source. Citant un expert algérien, le média russe Sputnik News a relevé, l'année dernière, que l'acquisition du Su-57 par l'Algérie «est une révolution sur le flanc ouest de la Méditerranée» affirmant que «c'est la première fois qu'un avion furtif de 5e génération sera introduit en Afrique». «C'est inédit également en Méditerranée, car dans ce Bassin il n'y a qu'Israël et l'Italie qui disposent d'avions furtifs en l'occurrence le F-35». Précisons enfin que le Su-57 est un appareil performant à la fois furtif, hypersonique, polyvalent, super manoeuvrable et doté d'équipements électroniques sophistiqués. Il est doté d'une intelligence artificielle.