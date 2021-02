À peine «entre 300 à 350 MW en énergie électrique ont été exportés en 2020 vers les pays voisins» a déclaré à la presses le P-DG de la Société algérienne de production d'électricité (SPE), Sabri Lezhari.

Questionné à propos du niveau d'exportation d'électricité par la SPE, lors d'un entretien accordé à l'APS, Lezhari a indiqué que les interconnexions avec les pays voisins a permis d'exporter 300 à 350 MW en 2020, ce qui est plutôt «maigre», il faut le reconnaître, par rapport à la production nationale qui atteint plus de 22000 MW. «Il est nécessaire de renforcer les interconnexions entre pays pour augmenter les capacités de l'Algérie à exporter, même si ce sont des projets onéreux», a-t-il estimé.

À propos des collaborations à l'international, Lezhari a indiqué que la SPE prévoit d'envoyer des équipes en Irak, à partir du mois d'avril prochain, à la demande de son partenaire General Electric (GE), alors que d'autres équipes sont actuellement en Libye, sollicitées par la Société d'électricité libyenne.

«Les collaborations internationales nous ont permis, en 2020, de générer entre 150000 à 200000 dollars grâce aux cadres nationaux de SPE, s'est réjoui Lezhari et d'ajouter «Nous ambitionnons d'atteindre plusieurs millions de dollars.» Le pic de consommation électrique au niveau national, devrait atteindre 16 500 MW durant l'été 2021, alors que les capacités de production nationale avoisinent les 22000 MW,

a-t-il indiqué précisant que la SPE, filiale de la Sonelgaz, détient déjà 16000 MW des 22000 existant sur le parc électrique algérien, soit la plus grande capacité de production au niveau national.

La SPE, société chargée de produire de l'électricité au niveau du réseau interconnecté Nord et au niveau du triangle Adrar-In Salah-Timimoun, est en phase de réalisation de 8 000 MW de capacité de production supplémentaire prévue pour être livrée totalement d'ici 2025. En terme d'évolution des moyens de production et de technologies utilisées, Lezhari a indiqué que la SPE a acquis des centrales de production à cycle combiné, en attendant de réceptionner prochainement d'autres centrales semblables. «La spécificité de ces centrales réside dans l'association de turbines à gaz à des turbines à vapeur, permettant d'atteindre un taux de rendement élevé de près de 60%. De plus, elles permettent d'économiser 50% de consommation de gaz», a souligné le P-DG. De pareilles centrales sont en activité à Aïn Arnat (wilaya de Sétif) et à Cap Djenet (wilaya de Boumerdès). D'autres sont en cours de mise en ser-vice dans les wilayas de Naâma et Jijel (Bellara) alors que l'entrée en service des centrales d'Oumache (wilaya de Biskra) et de Kais (w. Khenchela) est prévue pour l'été prochain. Est à signaler la réalisation de pareilles centrales dans les wilayas de Mostaganem et de Djelfa. Indiquant que la croissance de la consommation a été divisée par deux en 2020, Lezhari rappellera le «boom» enregistré entre 2005 et 2014, lorsque la croissance annuelle de consommation était de 7 à 8%. Par la suite, ce taux d'évolution a fléchi à 5-6% annuellement pendant la période 2015-2019, «même si ce chiffre reste très important, c'est un signe de développement économique et social», a-t-il renchéri.

L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, verra la croissance de la consommation atteindre 3%, soit une réduction de moitié du taux annuel habituel, a souligné le même responsable.