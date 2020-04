L'Expression: Vous fabriquez des appareils précieux puisqu'ils constituent le dernier recours, l'ultime chance de survie pour les victimes du Covid-19 en détresse respiratoire aiguë. Quel est votre apport de solidarité dans cette pandémie mondiale?

Nada Chammas: Le monde est confronté à un défi humain sans précédent avec la pandémie de Covid-19 et ce virus exige une réponse sans précédent. Nous relevons ce défi ensemble et nous faisons tout ce que nous pouvons chez Medtronic pour soutenir les professionnels de la santé, avec lesquels nous travaillons depuis des décennies, pour soigner les patients atteints du Covid-19 qui ont besoin de notre aide.

Dans le même temps, nos familles, nos amis et nos collègues contractent aussi le virus, et nous apportons notre contribution pour les soigner et les soutenir. La façon dont chacun de nous vit ce moment de notre histoire collective est personnel. Medtronic mobilise tous ses moyens pour fabriquer les produits et les thérapies qui peuvent aider les patients atteints du Covid-19 et leurs soignants. Cela comprend, notamment des respirateurs, des oxymètres de pouls et des machines Ecmo, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour augmenter notre production et notre distribution de ces produits dans le monde entier. Nous avons adapté notre service gestion des soins pour permettre un contrôle et une surveillance à distance des patients Covid-19, y compris de nos propres employés. Nous travaillons directement avec les établissements de santé et les gouvernements pour acheminer nos produits là où ils sont le plus nécessaires à mesure que le virus se propage, et nous prenons en compte le précieux travail de nos employés et de nos partenaires en Chine et en Asie qui luttent contre ce virus depuis des mois.

Aucune entreprise ne peut à elle seule fournir tous les produits et matériels nécessaires à cette pandémie mondiale. Nous ne vaincrons le virus qu'en agissant à l'unisson, avec des stratégies intelligentes et ciblées en matière de production, d'allocation et de ressources. Pour faciliter l'approvisionnement en respirateurs, Medtronic a rendu publiques, en ligne, les données de fabrication d'un respirateur et collabore avec des entreprises d'autres secteurs pour faciliter différents aspects de la production de respirateurs. Nous sommes convaincus que ces initiatives porteront leurs fruits.



Avez-vous reçu des commandes de la part de l'Algérie?

Oui, en effet, l'Algérie a passé une commande.



Peut-on connaître le nombre de respirateurs commandés par l'Algérie et si possible la date de leur livraison?

Nous ne pouvons pas commenter les commandes reçues, mais je peux vous dire que l'Algérie a passé commande pour le besoin des malades. Cela étant, nous, nous priorisons les zones à haut risque et à besoins élevés pour l'allocation des ventilateurs sur une base hebdomadaire pour la distribution via notre chaîne d'approvisionnement.



Question simple: combien coûte un respirateur?

Le prix varie selon le modèle. Un respirateur Medtronic est composé de plus de 1 500 pièces provenant de 100 fournisseurs dans 14 pays,

La demande mondiale sur les respirateurs explose. Comment allez-vous répondre à cette demande? Selon le principe du premier arrivé ou alors votre production dépend d'une exclusivité?

Medtronic est conscient de l'urgence du besoin en ventilateurs, qui sont des dispositifs indispensables dans la gestion des infections liées au Covid-19. Les ventilateurs jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients souffrant de maladies respiratoires graves, telles que le Covid-19, qui ont besoin d'une assistance parce qu'ils ne peuvent pas respirer efficacement. En plaçant un patient sur un tel respirateur, ses poumons peuvent se reposer et récupérer pendant que le respirateur effectue la fonction d'approvisionnement en oxygène et de simulation de la respiration. Sans assistance respiratoire, certains patients atteints de maladies respiratoires graves pourraient ne pas survivre.

Medtronic continue d'augmenter sa production de ventilateurs dans le monde entier. L'entreprise a augmenté sa production de plus de 40% à ce jour et est en passe de doubler sa capacité de fabrication et d'approvisionnement de ventilateurs pour répondre aux besoins urgents des patients et des systèmes de santé partout dans le monde face à la pandémie de Covid-19. Grâce à l'engagement de Medtronic et de ses fournisseurs - soutenue par l'augmentation des effectifs - l'entreprise prévoit de pouvoir plus que doubler sa capacité de fabrication de ventilateurs. La demande de ventilateurs dans cet environnement a largement dépassé l'offre. Aucune entreprise ne pourra à elle seule couvrir les besoins des systèmes de santé dans le monde. Toutefois, comme tous les fabricants augmentent leur production et grâce à des partenariats avec les gouvernements, les hôpitaux et les organismes de santé mondiaux, Medtronic s'est engagée à mettre sur le marché un plus grand nombre de ventilateurs et à les installer aux endroits du monde où la situation le justifie pour aider les médecins et les patients dans la lutte contre le Covid-19