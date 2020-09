Quatre avions algériens ont décollé lundi et mardi derniers, de l'aéroport militaire de Boufarik (Blida). Ils transportaient des aides alimentaires au profit des Nigériens sinistrés par les dernières inondations. En effet, des moyens colossaux ont été déployés par l'Algérie pour venir en aide aux victimes des inondations.

Ces dernières ont été provoquées par les pluies diluviennes qui continuent d'affecter ce pays frère depuis juin dernier. Selon le dernier bilan actualisé, les inondations ont fait au moins 65 morts et forcé plus de 3 00 000 personnes à quitter leurs maisons.

À cet effet, le Haut Commandement de l'ANP a mobilisé, lundi dernier, deux avions cargos militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien. Le premier chargement envoyé lundi dernier est composé de 500 tentes, tandis que le second est constitué de 105 tonnes de denrées alimentaires ainsi que de tentes.

Cette aide s'inscrit dans le cadre du «renforcement des liens de fraternité et d'amitié avec les pays voisins et confirme encore une fois l'engagement de l'Armée nationale populaire à ne ménager aucun effort pour participer à ce genre d'actions humanitaires, et ce, en mobilisant tous les moyens humains et matériels adéquats», a précisé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Ces aides constituent, notamment, «une occasion pour consolider les liens humains et fraternels entre les deux peuples et réaffirmer les principes de l'Algérie qui soutient indéfectiblement ses frères et amis du continent africain». Le coup d'envoi de la deuxième opération de solidarité a été donné par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer qui a souligné que ces aides constituent un «devoir humanitaire» de l'Algérie envers son voisin du Niger, et s'inscrivent, dans le cadre de la consolidation des liens fraternels entre les deux pays et le renforcement des liens entre les peuples algérien et nigérien.

Il a souligné que cette aide humanitaire n'est pas une chose nouvelle pour l'Algérie, car il s'agit, pour elle, d'une tradition, d'une pratique envers les pays voisins et amis dans les situations de crises. Cela avant de relever que «ces aides humanitaires inconditionnelles acheminées par l'ANP au peuple nigérien, oeuvrent en faveur de la sécurité et la stabilité dans la région».

Belhimer n'as pas manqué l'occasion de mettre en avant «la sacralité de la souveraineté des pays voisins et le respect de leurs frontières».