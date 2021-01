Deux décrets présidentiels relatifs à la participation de l'Algérie aux augmentations des capitaux d'institutions financières internationales et à l'augmentation de sa souscription à la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, ont été publiés au premier Journal officiel de l'année 2021. Il s'agit du décret présidentiel du 30 décembre 2020 autorisant la participation de l'Algérie aux augmentations «sélective et générale» du capital 2018 de la Société financière internationale (SFI). En vertu de ce décret, l'Algérie est autorisée à concurrencer de 27 367 parts supplémentaires aux augmentations sélective et générale du capital 2018 de cette institution. Le versement de la participation de l'Algérie sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par les résolutions datées du 16 avril 2020, selon ce texte réglementaire. L'autre décret concerne la participation de l'Algérie à la 7ème augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement (BAD), à laquelle l'Algérie est autorisée à concurrence de 404.532 actions supplémentaires.Le versement de la participation algérienne sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par une résolution datée d'octobre 2019. La participation de l'Algérie à l'augmentation spéciale du capital de la BAD a été encadrée par un autre décret qui fixe à 15 830 ses actions supplémentaires à cette institution financière.