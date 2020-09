Une campagne inédite de vaccination contre la grippe saisonnière sera lancée à la mi-octobre prochain, par le ministère de la Santé. Objectif: juguler la circulation simultanée des deux virus de la grippe saisonnière et du coronavirus. Cette action anticipatoire et préventive de l'éventuel scénario présumé «pessimiste mais probable», a été au menu des discussions des membres du Comité scientifique de lutte contre le Covid-19, regroupés,dimanche dernier, à Alger, au siège du ministère de tutelle.

Selon des sources dudit ministère, l'institut Pasteur vient de lancer un avis d'appel d'offres pour l'approvisionnement d'une première commande, d'une quantité minimale de 1 800 000 doses.

«La stratégie de vaccination», poursuit notre source, «priorisera les personnes à risques et le personnel de santé».

Mohamed Bekkat Berkani, président de l'Ordre national des médecins et membre influent du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, voit dans le vaccin antigrippal «une arme indirecte face au nouveau coronavirus».

Il préconise d'encourager la vaccination contre la grippe saisonnière, cette année, plus que d'habitude.

«Les populations ciblées sont les personnels de santé, les personnes âgées, ainsi que toutes les personnes dites à risques», affirme l'expert.

Contacté, hier après midi, il nous dira que «l'enjeu est de vacciner ceux qui peuvent développer des complications afin qu'ils n'aillent pas encombrer les hôpitaux au moment où il se pourrait qu'on ait besoin de lits de réanimation».

Plus explicite, le docteur Bekkat dira que «le vaccin antigrippal permettra au personnel de santé de distinguer les malades du coronavirus de ceux de la grippe».

Poursuivant, il rappelle dans ce sens, que «de nombreux symptômes des deux virus sont identiques: fièvre, courbatures, fatigue, toux etc», recommandant à la population «l'importance de se faire vacciner, pour éviter la confusion entre les deux virus».

Le docteur Bekkat Berkani estime, dans ce sens, que «l'acte de se faire vacciner contre la grippe saisonnière sera donc, cette année, un acte citoyen, non seulement en faveur de la santé de l'individu, mais aussi en faveur de la santé des autres».

Si tout se passe comme prévu, «il n'y pas de risque de voir notre système de santé se saturer», prédit le médecin.

L'idée est donc simple: plus les Algériens sont protégés contre la grippe saisonnière, moins le système de santé aura à lutter contre deux épidémies en même temps. Les services hospitaliers pourraient ainsi se concentrer sur les personnes touchées par le coronavirus, et les tests PCR serviraient à détecter le coronavirus, non à distinguer ce dernier de celui de la grippe.