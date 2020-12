L'Algérie vient de décider de «déconfiner» progressivement son ciel. L'information, qui a largement circulé, dimanche dernier, sur les réseaux sociaux, a été officiellement confirmée, hier, par les services du Premier ministère. «Les autorités ont décidé de la levée, dès dimanche 6 décembre, de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique», a précisé un communiqué. Cette mesure concernera la totalité des dessertes de et vers les wilayas du sud du pays et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays, précise la même source.

La décision, qui a été prise au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire, reste tributaire «de la mise en oeuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l'aviation civile et adoptés par le Comité scientifique», note encore le communiqué. Concernant les vols internationaux, aucune décision officielle n'a encore été communiquée mais à ce propos aussi, la rumeur n'arrête pas d'enfler et plusieurs sites électroniques font état d'une reprise imminente. C'est notamment le cas du site spécialisé visa-Algérie qui, citant le P-DG de la compagnie Air Algérie, a affirmé que ce dernier a, dans une réunion restreinte, annoncé aux cadres de la compagnie la reprise des vols domestiques, avant d'ajouter que les vols internationaux devraient reprendre prochainement, également mais sans avancer aucune date. C'est le site électronique, observalgérie qui va en dire un peu plus sur le sujet. Citant un télégramme envoyé par la direction générale d'Air Algérie à ses agences commerciales, le site donne la date du 27 décembre prochain pour une reprise des vols vers certaines destinations dont la France, Montréal, Istanbul, l'Espagne, Dubai et l'Egypte. «Après consultation avec les autorités sanitaires de France et le gouvernement algérien, ainsi que la direction générale de l'Aviation civile (Dgac) et l'ADP (entreprise Aéroports de Paris), la décision a été prise de reprendre le trafic aérien avec 30% des vols», aurait affirmé la direction générale d'Air Algérie, dans son télégramme. Asphyxiée financièrement par l'immobilisation de ses appareils, après la fermeture des frontières en mars dernier, Air Algérie qui a subi des pertes colossales, va enfin «respirer» un peu avec cette nouvelle décision, surtout que la compagnie était en pleines négociations avec le partenaire social pour réduire les salaires. Une proposition qui a été catégoriquement rejetée par les syndicats qui ont réclamé, il y a deux jours, une reprise graduelle des vols. «La réouverture des vols sur le réseau intérieur peut être bénéfique à plus d'un titre», ont soutenu les syndicalistes, qui ont également soulevé le fait qu'au moment où les avions d'Air Algérie sont cloués au sol, des compagnies étrangères «continuent de transporter régulièrement des passagers de et vers l'Algérie à des tarifs exorbitants, souvent exigés en devises». Une situation «extrêmement préjudiciable à Air Algérie, sur le court terme, avec un manque à gagner immédiat et sur le moyen et le long terme avec une possible perte de la clientèle (...)», ont dénoncé les syndicalistes.