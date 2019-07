Réagissant à la persistance de la crise en Syrie et notamment la détérioration de la situation sécuritaire au nord du pays, une source autorisée au ministère des Affaires étrangères a renouvelé la solidarité de l’Algérie avec le gouvernement et le peuple syriens, louant au passage les efforts déployés et les sacrifices consentis pour le retour de la paix et de la sécurité et le rétablissement de la souveraineté de ce pays frère et de son peuple sur l’ensemble du territoire. L’Algérie a ainsi déploré l’intervention militaire étrangère caractérisée d’un pays voisin, dans la région d’Idlib, estimant que cette intervention, outre le fait qu’elle attente au principe de bon voisinage et au respect de la souveraineté des Etats, est de nature à faire durer la crise dont pâtit, depuis des années, ce pays et à compromettre les chances d’un règlement par le dialogue politique de la crise en Syrie.