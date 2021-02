Enfin un peu d'air! Au vert, à la mer ou à la montagne, les Algériens retrouveront un peu d'espace pour leur premier week-end post-confinement, mais sous conditions et sous l'oeil d'autorités appelant à la prudence face au coronavirus. Les pouvoirs publics ont décidé de desserrer l'étau du confinement instauré face à l'épidémie de coronavirus, préparant un retour à la normale teinté de prudence. En attendant des jours meilleurs avec l'éradication totale de cette pandémie. D'autant que l'horizon s'est éclairci depuis l'importation des premières doses de vaccin anti-Covid. Après une longue période de confinement sanitaire, qui a semblé une éternité pour certains, induit par la propagation de la pandémie du Covid-19, un vent d'optimisme et de grand soulagement souffle désormais sur l'Algérie, avec le début du retour à une vie «presque normale», au grand bonheur des citoyens.

Un bonheur induit par la levée progressive, mais conditionnée par le respect des gestes barrières et la distanciation sociale et autres mesures du confinement. Un plan d'assouplissement comprenant entre autres un réaménagement des horaires de confinement partiel, désormais fixés de 22h00 au lendemain à 5h00. Une décision motivée par l'amélioration relative de la situation épidémiologique. Les wilayas concernées sont:: Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M'sila, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Témouchent et Relizane. Sans exceller dans la désinvolture, la liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Une liberté synonyme de responsabilité. Dans la foulée, il a été décidé la réouverture des salles omnisports et de sports, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. Les commerces resteront ouverts jusqu'à 21h:00, concernant les commerces des appareils électroménagers, d'articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d'ameublement, d'articles de sport, de jeux et de jouets et les lieux de concentration de commerces. Un véritable bol d'air aussi bien pour les clients que pour les propriétaires et...travailleurs, après une longue période sous cloche. Un grand bol d'air ne se refuse pas, notamment en cette période de grisaille du coronavirus, même si l'activité des cafés, restaurants et fast-foods se limitera à la vente à emporter uniquement. Une décision de soulagement accueillie avec grande joie, notamment par les adeptes des sorties et des sportifs pour qui l'ambiance des sorties et des terrains commençait sérieusement à manquer. Une joie partagée par les passionnés de la marche, du jogging ou du vélo, après des mois passés claquemurés chez eux. Une bonne promenade pour «se dégourdir les jambes», et de profiter, dans la joie et la bonne humeur, d'un bain de soleil qui a tant manqué au cours de cette période de confinement, est toujours bonne à prendre.

À coup sûr, les stations de ski de Tikjda et de Chréa, les oasis sahariennes verdoyantes, les plages au fin sable doré ne resteront pas longtemps désertiques! Gageons que la période de disette ne sera plus qu'un lointain souvenir avec la bonne reprise de l'activité économique. Une reprise à laquelle aspirent des milliers de travailleurs et d'employés. Des pertes d'emplois estimées à des milliers de postes.

De l'avis de beaucoup, cet assouplissement est un véritable soulagement et une lueur d'espoir qui laisse entrevoir avec grand optimisme le bout du tunnel, surtout après une si longue période délicate avec ses effets notamment psychiques et socio-économiques. Néanmoins, ces signes précurseurs d'un retour progressif à la vie normale ne doivent pas occulter la prudence et la vigilance. En effet, il est primordial pour toutes les composantes de la société de demeurer profondément conscientes de l'impératif d'une «très grande discipline» aussi bien individuelle que collective dans les jours et semaines à venir. Prions pour que cet assouplissement ressemble à ces petites clochettes blanches et parfumées du muguet qui fleurissent en avril-mai et qu'on offre traditionnellement le 1er mai, le jour de la Fête du travail. Alors, au travail!