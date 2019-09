Réagissant au déclenchement du processus électoral, la fixation de la date de l’élection présidentielle et l’installation des tâches de l’Autorité indépendante d’organisation de l’élection, Badreddine Belbez, secrétaire général du PED parti En-Nour El-Djazaïr, apporte dans cet entretien, les positions de son parti et ses projections sur la suite des événements.

L’Expression : Quelle est votre position par rapport à la convocation du corps électoral le 15 septembre dernier et le choix de la date de l’élection au 12 décembre prochain ?

Badreddine Belbez : Avec conviction, nous valorisons et saluons la proposition faite par le chef d’état-major de l’ANP pour la convocation du corps électoral, et nous estimons que cette proposition n’est pas le fruit du hasard, du fait que l’institution militaire s’est basée sur la conjoncture du pays, notamment sur le plan sécuritaire, pour estimer que la date de convocation du corps électoral et celle de l’élection répondent aux circonstances difficiles que vit le pays actuellement. Raison pour laquelle nous estimons que l’Algérie doit avoir son président. Pour nous il est urgent de sortir de la crise et nous considérons que réussir la prochaine élection présidentielle, n’est qu’un pas de fait pour l’émergence de l’Algérie nouvelle. C’est ce qui ouvrira l’accès aux élections législatives et municipales. Ce qui dégèlera l’activité partisane, et permettra aux citoyens de choisir leurs élus, et à la classe politique de revoir ses positions et ses listes.

Que pensez-vous du travail effectué par l’Instance de dialogue et de médiation, qui a abouti à l’option de la présidentielle, réclamée par la majorité de ses interlocuteurs ?

Bien que nous n’ayons pas été contactés par l’Instance de dialogue, nous valorisons ses conclusions, malgré le fait que nous pensons qu’il y a des manquements du fait que sur 70 partis, l’Instance a eu des consultations avec 23 formations politiques, mais puisque elle a conclu que c’était l’orientation la plus exprimée par la scène politique, nous saluons et nous sommes pour la présidentielle par conviction.

Que pensez-vous de la réaction de refus de l’élection présidentielle exprimée par la contestation populaire, pour cause de non-satisfaction des préalables et des conditions, tels que la libération des détenus d’opinion et le départ du gouvernement Bedoui ?

Pour nous, l’Etat doit rester debout. C’est la plus grande priorité. Nous considérons qu’il est impossible de penser démettre le président de l’Etat de son poste, par la conjoncture actuelle, car cela nous amènera à accuser des années de retard pour revenir à l’éventualité d’un processus électoral. D’autant plus que nous nous inscrivons dans les dispositions de la Constitution qui stipule que le président doit être élu, conformément aux articles concernés de celle-ci. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, que c’est par le truchement de la Constitution, que le prochain président acquérira sa légitimité. Ce qui va nous permettre de maintenir nos relations, respecter nos engagements, et conventions économiques et politiques avec les autres pays. Ce qui est vital pour notre pays, du fait que, notre production nationale demeure très faible et nous importons la plus grande partie de notre consommation. De ce fait, notre avis est clair. Nous respectons les revendications du Hirak, mais nous considérons que l’éviction des hauts responsables actuellement, ne ferait que compliquer la crise.

Quelles sont vos dispositions en matière de candidature à l’élection du 12 décembre prochain et sur quoi porte votre programme ?

Suite à la réunion que nous avons récemment tenue, nous avons décidé qu’il y a une probabilité de présenter un candidat du parti, ceci étant, dans le cas échéant, nous allons soutenir un candidat en harmonie avec les grandes lignes de notre vision, intègre et fidèle aux principes du 1er Novembre. Par ailleurs, notre programme se base essentiellement sur le principe de laisser le soin aux spécialistes et aux compétences, dans tous les domaines, pour trouver les solutions idoines en vue de mener une meilleure gestion du pays. On doit sortir des anciennes pratiques qui consistaient à imposer trois ou quatre experts, pour statuer sur des modèles de gouvernance, souvent importés. Il faut mettre en place des ateliers de réflexion au niveau local, régional, et national, pour trouver des médications pour toutes les failles qui plongent le pays dans le chaos. C’est l’affaire de tous les Algériens, mais surtout celle des compétences.

L’Autorité indépendante des élections, a été installée et jouit exclusivement de toutes les prérogatives administratives. Que pensez-vous de ses capacités à mener le processus électoral ?

C’est une action positive, mais nous craignons de voir quelques lacunes dans la gestion des prochaines opérations, car pour nous, il est impossible que l’Autorité indépendante des élections, puisse remplacer entièrement l’Administration, qui, durant des années, a mis en place ses mécanismes, informatiques, administratifs et autres. Elle sera contrainte de composer avec les équipes en place, qui devront monter une collaboration sans failles. Le plus important est d’effectuer ce pas vers l’avant rapidement, et réussir à élire un président légitime car la situation du pays est très difficile, notamment sur le plan économique et social. Le président qui sortira des urnes ne sera ni chaoui ni kabyle ni sahraoui, il sera algérien.