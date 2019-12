C’est avec insistance que le candidat Abdelaziz Belaïd, est revenu, à partir de la wilaya de Skikda, sur la situation politico-economique du pays, soulignant que «l’Algérie se trouve à la croisée des chemins, et vit des jours difficile depuis le 22 février. Le peuple veut décider seul de son destin, mais malheureusement, quelques lobbys de l’intérieur et de l’extérieur du pays, tentent de casser son élan. Nous avons en urgence besoin de stabilité politique, qui ne peut être atteinte, que par l’élection d’un président ».

Relevant le potentiel et les capacités d’investissement et de développement de la région, le candidat du front El Moustakbel, estime que «les lois boiteuses élaborées à la guise de certains lobbies et selon leurs intérêts régissant par le passé l’économie et l’investissement assuraient une gestion douteuse de l’immobilier aux fins de servir leurs intérêts uniquement, d’où les appréhensions des investisseurs locaux et étrangers quant à l’investissement en Algérie. Le peuple algérien aspire à des lois qui ne changent pas avec le changement des responsables et à ce que chaque responsable, quel que soit son poste, présente un bilan, notant que c’est l’impunité qui a encouragé par le passé la dilapidation de l’argent public».

Par ailleurs, de la wilaya de Constantine, Abdelaziz Belaïd a tenu à appuyer les grandes lignes de son programme, en focalisant sur la nécessité de lutter contre la fuite des cerceaux algériens, en préconisant «de mettre en place les conditions favorables pour leur retour au pays afin qu’ils puissent contribuer au développement». Indiquant que «plusieurs compétences nationales établies à l’étranger souhaitent retourner au pays et y travailler pour peu que toutes les conditions soient réunies. La conclusion d’accords avec ces derniers notamment dans le secteur de la santé pour contribuer à la formation des médecins, pourrait épargner au pays les frais importants des missions à l’étranger».

Le secrétaire général du Front El-Moustakbal est revenu sur l’importance de la formation des cadres de l’Etat, précisant que «l’édification d’un Etat moderne est tributaire du développement de la recherche scientifique et la formation des cadres.