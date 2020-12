De la Ligue arabe et de l'Union du Maghreb arabe, il ne reste que des débris. Les accords de normalisation des relations d'Israël avec les pays arabes ont fait voler en éclats le consensus de la Ligue alors que l'UMA, elle, fondée en 1989, a soufflé sa 31ème bougie de «non-Maghreb». C'est dire que ces organisations multilatérales qui ont montré leur inefficacité, viennent de signer leur arrêt de mort. L'Algérie n'a plus aucun intérêt à préserver avec ces deux organisations dont elle est membre. Même pas un engagement symbolique avec les deux entités dont les adhérents s'avèrent être à l'opposé même de ses positions de principe. La création des deux blocs devaient, faut-il le rappeler, répondre au renforcement de l'unité politique et l'établissement de liens plus étroits au niveau arabe et maghrébin. Les deux entités devaient permettre également la promotion de la croissance économique dans le cadre d'une intégration des marchés au niveau régional. Une manière de constituer un contre-pouvoir politico-économique qui compte dans un monde en pleine mutation où s'étaient formés de grands blocs régionaux. Cependant, tiraillés entre intérêts divergents et luttes intestines, les pays, que ce soit à l'échelle maghrébine ou arabe, n'ont point réussi une quelconque unification. Face à cet échec cuisant, l'Algérie qui a des intérêts à préserver, doit reconsidérer ses alliances et composer avec la nouvelle donne, imposée par les derniers développements dans la région du Maghreb et le Monde arabe. La normalisation du Maroc avec Israël, annoncée en fin de semaine, a rapproché le danger sioniste des portes d'Alger. Mais l'heure n'est sûrement pas à crier au loup car cela ne sauvera pas le troupeau. Il s'agit plutôt de penser à d'autres alternatives pour contrer les nouvelles menaces. Isolée en raison de son soutien à la Palestine et au Sahara occidental, l'Algérie qui fera sûrement l'objet de grandes pressions, doit impérativement préparer la riposte. Ses atouts, notamment sa position géographique stratégique qui ouvre la porte de l'Afrique, sa force militaire ou encore ses grandes réserves de pétrole et de gaz, devraient lui permettre de renforcer ses liens avec des puissances mondiales dont l'alliance pourrait bien lui éviter des tracas sur la scène internationale. Il s'agira pour l'Algérie de couper court aux coquilles vides et de prendre l'initiative de se créer son propre groupe où les accords seront gagnant-gagnant. La Russie et la Chine, deux puissances de ce monde avec lesquelles l'Algérie a d'excellents rapports, pourraient bien évidemment constituer les premiers noms à inscrire dans la liste du bloc à créer. Ces nouvelles alliances, qui se dessinent, confirment donc le chamboulement de tous les équilibres internationaux et régionaux et l'Algérie ne fait que suivre la vague pour réaffirmer ses objectifs et consolider ses acquis dans un monde qui, certes, ne fait pas de cadeau et demande beaucoup plus de dynamisme politique et diplomatique au niveau international.