La psychose grandit dans le monde entier face à la propagation du coronavirus, qui a fait 41 morts en Chine et infecté des personnes aux Etats-Unis, en Australie ou encore en France. Pour l’Algérie, le danger n’est pas encore là certes, mais il faut se prémunir. Avec 14 pays touchés, en un laps de temps très court, l’arrivée de l’épidémie de coronavirus qui se répand très rapidement est à craindre. Cette pneumonie virale a déjà fait, officiellement, 41 morts et place la Chine dans «une situation grave», selon le président chinois Xi Jinping. Le nouveau virus, apparu en décembre à Wuhan, a contaminé près de 1 300 personnes en Chine où pas moins de 56 millions de Chinois sont bouclés dans des zones dont ils n’ont pas le droit de sortir jusqu’à nouvel ordre.

Des mesures drastiques sont prises par le gouvernement chinois avec la suspension des voyages et des mesures de quarantaine dans les transports (trains, bus, navires et avions), mais le virus s’est malheureusement déjà propagé aux quatre coins du monde. Ainsi, après le Japon, la Corée du Sud, les Etats-Unis ou encore l’Australie, la France est confrontée depuis quelques jours au virus, avec trois cas détectés à Paris et à Bordeaux. En Algérie, aucun cas n’est signalé, mais les déplacements intenses qui existent entre Alger, Paris et Pékin placent la barre du risque à un niveau très haut, il faut le reconnaître. Le ministère de la Santé a déjà lancé l’alerte en donnant des instructions au corps médical pour faire face à tout imprévu. Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Djamel Fourar, a confirmé la mise en place d’un dispositif d’alerte tout en précisant que le pays attend, à l’instar des autres pays du monde, les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en cas de propagation de l’épidémie pour l’installation de caméras thermiques dans les aéroports nationaux. De même, la compagnie nationale a annoncé, hier, dans un communiqué rendu public «qu’elle suit avec une grande attention la propagation du nouveau coronavirus apparu en Chine », ajoutant que «l’Iata est en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est le point de référence pour toute urgence de santé publique. À l’heure actuelle, l’OMS ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce. L’OMS a également fourni une série de questions et réponses ». Autrement dit, pour l’heure, à l’aéroport international d’Alger, d’où transitent quotidiennement des dizaines de milliers de passagers, aucun dispositif n’est en place. Certes, l’OMS est l’organisme qui doit donner l’alerte, mais lorsque le président chinois, en personne, parle de «situation grave», il y a lieu peut-être de faire primer la prévention. Surtout que le vaccin contre ce virus n’existe pas encore et doit être développé. L’Algérie doit rester très vigilante et réactiver son dispositif de surveillance et de contrôle au niveau des différents aéroports internationaux, notamment sur les vols en provenance de pays où l’apparition du virus a été confirmée. Le ministre de la Santé, fraîchement installé, doit veiller au grain et s’assurer du suivi quotidien de l’évolution de la situation afin d’éviter toute contamination dans le pays. Ses services devront peut-être lancer des campagnes de sensibilisation pour rappeler les bons gestes à suivre pour éviter tout risque de contamination ou de contagion. Des mesures de précaution simples qui peuvent intégrer le quotidien des citoyens comme se laver souvent les mains, prendre des mouchoirs jetables et porter un masque, lorsqu’on est soi-même malade. Car, comme le dit si bien l’adage, «vaut mieux prévenir que guérir».