Annulée lors de l'adoption de la loi de finances 2020, pour les secteurs non stratégiques tels que l'énergie et les finances, la règle du 51/49 qui fait débat depuis longtemps, se révèle, depuis la crise financière, induite par la chute des prix du pétrole en 2014, comme un réel obstacle, un frein en matière d'investissement étranger. Un besoin et une carence qui ne pouvaient se faire sentir lorsque les ressources des hydrocarbures étaient au plus haut.

Une situation qui dénote les méfaits de cette dépendance et met en avant l'importance de renforcer les mécanismes susceptibles de relancer l'attractivité de l'économie nationale. À ce titre, il y a lieu de souligner que cette règle a restreint, de façon notable la concrétisation de partenariats qui auraient pu être à l'origine de l'émergence d'une base industrielle à même de contrecarrer les effets de la crise, et ce à travers l'édification d'un tissu de moyennes et petites entreprises, notamment dans le domaine de la sous-traitance, considérée comme un levier économique incontournable et une assise pour la relance de la production locale.

Chose qui n'a pu se faire, du fait que les investisseurs étrangers ne pouvaient adhérer à cette réglementation qui les contraignait à consacrer plus de la moitié de leur capital, aux investissements en Algérie. Une marque de faiblesse, que les investisseurs étrangers refusent et qui explique leur réticence à investir en Algérie. Ce qui a lourdement impacté le climat des affaires, avec les conséquences sur l'économie nationale, reflétées par un résultat très faible en matière d'IDE.

Par ailleurs, il faut dire que les effets de la pandémie du Covid-19 ont pesé de tout leur poids sur la relance économique, pour laquelle les nouveaux paradigmes visent énormément l'apport des investissements étrangers. Cependant, les impacts de la crise sanitaire et l'impératif de mettre la lutte en priorité absolue, ne laissent pas une grande marge de manoeuvre pour le gouvernement quant à estimer l'ampleur des dégâts et de dégager une vision claire, pour mettre en place une stratégie qui apporte un équilibre entre les deux combats, en l'occurrence celui de la lutte contre le Covid-19 et la relance économique. Etant au coeur des grands axes du changement de la vision économique, l'annulation de la loi du 51/49, se présente comme une ouverture qui fera toute la différence en matière d'attractivité. Dans ce sens, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a réitéré la position de l'Etat à ce sujet et expliqué qu'«une nouvelle réforme stratégique fait partie du projet de loi de finances 2021. L'annulation de la loi sur le 51/49 intervient dans le but de faire prospérer l'investissement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut faire appel à l'investissement étranger. Il s'agit d'un des changements du nouveau plan d'action du projet de loi de finances 2021. L'Etat algérien se doit d'arrêter de compter sur le budget du pays et les finances publiques».

Autrement dit, il est indéniable pour éviter les affres d'un recours à l'endettement extérieur, de drainer en urgence un volume d'IDE conséquent et reflétant la nouvelle vision économique que prône l'Etat et qui se base sur l'éradication de tous les freins et obstacles majeurs à l'investissement.

Faire de l'investissement étranger l'un des fondements de l'économie nationale, est en soi annonciateur d'un profond changement, après des décennies de protectionnisme économique, soutenu à bras-le-corps par les revenus des hydrocarbures. Or, au demeurant et en dépit de nombreuses visites d'opérateurs étrangers et de représentants officiels reçus par le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et de ses multiples participations aux forums sur l'investissement, il ne ressort pas l'ombre d'une réalisation, d'une signature de partenariat officiel.

À quoi est dû ce début de léthargie, qui ne peut s'expliquer par la seule incidence de la pandémie? Est-il suffisant d'annoncer la venue de deux grands constructeurs automobiles, pour faire miroiter la nouvelle dynamique industrielle? Il est clair, aux yeux des observateurs, que la relance économique, qui s'est dotée de nouvelles dispositions libérant l'acte d'investir, enregistre des retards inexplicables dans la concrétisation des objectifs et surtout dans l'amorce et la mise en place des nouveaux paradigmes de gestion économique. Il faut dire qu'après l'annonce de la suppression de la règle du 51/49, au même titre que d'autres règles contraignantes, il est considéré comme le début des premières actions de réformes, qui ont pour ultime but de voir affluer un grand nombre d'investisseurs étrangers. Ce n'est pas le cas, ces derniers ne se bousculant pas au portillon.